Aktie kaufen oder verkaufen
Siemens Healthineers Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Healthineers Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Siemens Healthineers Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Siemens Healthineers Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Healthineers Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers Aktie beträgt 48,67€. Die Siemens Healthineers Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,48 %.
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Analysten und Kursziele für die Siemens Healthineers Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|50,00EUR
|+32,00 %
|03.09.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|08.09.2026
|BERENBERG
|40,00EUR
|+5,60 %
|10.09.2026
|RBC
|45,00EUR
|+18,80 %
|21.09.2026
|JEFFERIES
|50,00EUR
|+32,00 %
|27.09.2026
|JPMORGAN
|57,00EUR
|+50,48 %
|28.09.2026
|JEFFERIES
|50,00EUR
|+32,00 %
|29.09.2026
-0,29 %
-0,76 %
-3,21 %
+7,27 %
-21,26 %
-22,47 %
-31,41 %
+5,03 %
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