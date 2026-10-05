Aktie kaufen oder verkaufen
Broadcom Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Broadcom Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Broadcom Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Broadcom Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Broadcom Aktie beträgt 550,63€. Die Broadcom Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +55,04 %.
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Analysten und Kursziele für die Broadcom Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|540,00US-Dollar
|+52,05 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|540,00USD
|+52,05 %
|02.09.2026
|JEFFERIES
|550,00USD
|+54,87 %
|02.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|575,00USD
|+61,91 %
|03.09.2026
|JPMORGAN
|580,00USD
|+63,32 %
|03.09.2026
|UBS
|470,00USD
|+32,34 %
|03.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|575,00USD
|+61,91 %
|13.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|575,00USD
|+61,91 %
|21.09.2026
+1,19 %
+3,82 %
+3,21 %
-0,37 %
+10,26 %
+309,24 %
+674,65 %
+2.020,91 %
+28.165,49 %
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