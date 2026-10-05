Aktie kaufen oder verkaufen
Knorr-Bremse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Knorr-Bremse AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Knorr-Bremse Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Knorr-Bremse Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Knorr-Bremse Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Knorr-Bremse Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Knorr-Bremse Aktie beträgt 119,17€. Die Knorr-Bremse Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,89 %.
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Analysten und Kursziele für die Knorr-Bremse Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|118,00EUR
|+18,71 %
|-
|JPMORGAN
|108,00EUR
|+8,65 %
|15.09.2026
|BERENBERG
|125,00EUR
|+25,75 %
|24.09.2026
|JPMORGAN
|108,00EUR
|+8,65 %
|27.09.2026
|BERENBERG
|125,00EUR
|+25,75 %
|29.09.2026
|WARBURG RESEARCH
|131,00EUR
|+31,79 %
|30.09.2026
-0,60 %
-8,53 %
-4,39 %
-9,12 %
+20,40 %
+71,24 %
+8,96 %
+17,28 %
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