Aktie kaufen oder verkaufen
BioNTech Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Sebastian Gollnow - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BioNTech Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die BioNTech Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BioNTech Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech Aktie beträgt 136,33€. Die BioNTech Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +40,69 %.
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Analysten und Kursziele für die BioNTech Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|140,00US-Dollar
|+44,48 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|127,00USD
|+31,06 %
|04.09.2026
|BERENBERG
|140,00USD
|+44,48 %
|15.09.2026
|JEFFERIES
|138,00USD
|+42,41 %
|15.09.2026
|JEFFERIES
|138,00USD
|+42,41 %
|15.09.2026
|UBS
|135,00USD
|+39,32 %
|15.09.2026
+0,17 %
-0,58 %
-3,54 %
+1,96 %
-4,61 %
-17,89 %
-59,88 %
+598,27 %
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