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    Aktie kaufen oder verkaufen

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    Private Assets Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26

    Aktie kaufen oder verkaufen - Private Assets Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Private Assets Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die Private Assets Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Private Assets Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Private Assets Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Private Assets Aktie beträgt 4,00. Die Private Assets Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -14,89 %.

    Analysten und Kursziele für die Private Assets Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst - - -
    Analyst - - -
    Jens Nielsen - - -
    Analyst 4,00Euro -14,89 % -
    GSC Research 4,00Euro -14,89 % -

    Private Assets

    -2,13 %
    +4,44 %
    +14,63 %
    +17,50 %
    +88,00 %
    +15,00 %
    ISIN:DE000A3H2234WKN:A3H223
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