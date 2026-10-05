Aktie kaufen oder verkaufen
Private Assets Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Private Assets Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Private Assets Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Private Assets Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Private Assets Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Private Assets Aktie beträgt 4,00€. Die Private Assets Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -14,89 %.
Analysten und Kursziele für die Private Assets Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Jens Nielsen
|-
|-
|-
|Analyst
|4,00Euro
|-14,89 %
|-
|GSC Research
|4,00Euro
|-14,89 %
|-
-2,13 %
+4,44 %
+14,63 %
+17,50 %
+88,00 %
+15,00 %
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