Aktie kaufen oder verkaufen
Siemens Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: HJCB - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Aktie beträgt 333,00€. Die Siemens Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,40 %.
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Analysten und Kursziele für die Siemens Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERNSTEIN RESEARCH
|330,00EUR
|+19,32 %
|03.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|330,00EUR
|+19,32 %
|14.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|330,00EUR
|+19,32 %
|15.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.09.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|23.09.2026
|UBS
|330,00EUR
|+19,32 %
|28.09.2026
|JPMORGAN
|345,00EUR
|+24,74 %
|29.09.2026
+0,18 %
-1,09 %
+1,79 %
-1,78 %
+15,00 %
+106,00 %
+102,32 %
+191,31 %
+249,79 %
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