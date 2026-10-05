Aktie kaufen oder verkaufen
Stellantis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Carlos Osorio - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Stellantis Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Stellantis Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis Aktie beträgt 4,60€. Die Stellantis Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,68 %.
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Analysten und Kursziele für die Stellantis Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|5,00Euro
|+27,91 %
|-
|BERENBERG
|5,00EUR
|+27,91 %
|15.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|4,00EUR
|+2,33 %
|21.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|4,00EUR
|+2,33 %
|22.09.2026
|RBC
|5,00EUR
|+27,91 %
|29.09.2026
+0,53 %
-2,47 %
-17,41 %
-21,86 %
-57,07 %
-77,99 %
-75,70 %
-27,62 %
-23,04 %
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