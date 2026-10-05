Aktie kaufen oder verkaufen
AUTO1 Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Autohero
Aktuelle Analystenmeinungen zur AUTO1 Group Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die AUTO1 Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AUTO1 Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AUTO1 Group Aktie beträgt 37,00€. Die AUTO1 Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +125,54 %.
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Analysten und Kursziele für die AUTO1 Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|37,00Euro
|+125,54 %
|-
|JPMorgan
|37,00Euro
|+125,54 %
|-
|JPMORGAN
|37,00EUR
|+125,54 %
|02.09.2026
|GOLDMAN SACHS
|37,00EUR
|+125,54 %
|03.09.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|09.09.2026
|JPMORGAN
|37,00EUR
|+125,54 %
|09.09.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|27.09.2026
+0,37 %
-12,00 %
-26,56 %
-35,87 %
-47,50 %
+157,31 %
-46,62 %
-56,97 %
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