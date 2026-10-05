Aktie kaufen oder verkaufen
GSK Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Sven Hoppe - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur GSK Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der GSK Aktie beträgt 21,46€. Die GSK Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,02 %.
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Analysten und Kursziele für die GSK Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|20,00GBP
|+13,41 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|20,00GBP
|+13,41 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|20,00GBP
|+13,41 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|20,00GBP
|+13,41 %
|-
|JPMORGAN
|17,00GBP
|-3,60 %
|01.09.2026
|BARCLAYS
|18,00GBP
|+2,07 %
|07.09.2026
|RBC
|19,00GBP
|+7,74 %
|08.09.2026
|JEFFERIES
|25,00GBP
|+41,77 %
|13.09.2026
|JPMORGAN
|17,00GBP
|-3,60 %
|14.09.2026
|JPMORGAN
|17,00GBP
|-3,60 %
|14.09.2026
|BERENBERG
|0,00GBP
|-100,00 %
|14.09.2026
|UBS
|-
|-
|16.09.2026
|JEFFERIES
|25,00GBP
|+41,77 %
|28.09.2026
+0,43 %
-2,01 %
-2,15 %
-10,05 %
+13,27 %
+21,10 %
+0,96 %
-14,89 %
+411,01 %
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