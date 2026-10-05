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    Aktie kaufen oder verkaufen

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    Porsche AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26

    Aktie kaufen oder verkaufen - Porsche AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
    Foto: Marijan Murat - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Porsche AG Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Porsche AG Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Porsche AG Aktie beträgt 49,50. Die Porsche AG Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,78 %.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Porsche AG Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    UBS - - -
    Berenberg Bank 46,00Euro +6,67 % -
    Deutsche Bank 55,00Euro +27,54 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 55,00EUR +27,54 % -
    JPMORGAN - - 09.09.2026
    JPMORGAN 50,00EUR +15,94 % 10.09.2026
    RBC 40,00EUR -7,25 % 15.09.2026
    BERENBERG 46,00EUR +6,67 % 15.09.2026
    UBS - - 21.09.2026
    BERNSTEIN RESEARCH 47,00EUR +8,99 % 21.09.2026
    BERNSTEIN RESEARCH 47,00EUR +8,99 % 22.09.2026
    JEFFERIES 49,00EUR +13,62 % 23.09.2026
    UBS 60,00EUR +39,13 % 28.09.2026

    Porsche AG

    -0,37 %
    -6,00 %
    -2,77 %
    -7,30 %
    -0,74 %
    -52,74 %
    -55,31 %
    ISIN:DE000PAG9113WKN:PAG911
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    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 45,05, was eine Steigerung von +5,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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