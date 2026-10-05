Aktie kaufen oder verkaufen
Porsche AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Marijan Murat - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Porsche AG Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Porsche AG Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Porsche AG Aktie beträgt 49,50€. Die Porsche AG Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,78 %.
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Analysten und Kursziele für die Porsche AG Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|-
|-
|-
|Berenberg Bank
|46,00Euro
|+6,67 %
|-
|Deutsche Bank
|55,00Euro
|+27,54 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|55,00EUR
|+27,54 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|09.09.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+15,94 %
|10.09.2026
|RBC
|40,00EUR
|-7,25 %
|15.09.2026
|BERENBERG
|46,00EUR
|+6,67 %
|15.09.2026
|UBS
|-
|-
|21.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|47,00EUR
|+8,99 %
|21.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|47,00EUR
|+8,99 %
|22.09.2026
|JEFFERIES
|49,00EUR
|+13,62 %
|23.09.2026
|UBS
|60,00EUR
|+39,13 %
|28.09.2026
-0,37 %
-6,00 %
-2,77 %
-7,30 %
-0,74 %
-52,74 %
-55,31 %
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