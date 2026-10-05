Aktie kaufen oder verkaufen
TUI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur TUI Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die TUI Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die TUI Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TUI Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TUI Aktie beträgt 9,57€. Die TUI Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +38,92 %.
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Analysten und Kursziele für die TUI Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|10,00EUR
|+45,14 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|10,00EUR
|+45,14 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|8,00EUR
|+16,11 %
|21.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|8,00EUR
|+16,11 %
|22.09.2026
|JEFFERIES
|7,00EUR
|+1,60 %
|22.09.2026
|JPMORGAN
|12,00EUR
|+74,17 %
|22.09.2026
|JPMORGAN
|12,00EUR
|+74,17 %
|22.09.2026
-0,81 %
+4,34 %
0,00 %
-4,55 %
-11,52 %
+37,15 %
-60,72 %
-81,15 %
+2,62 %
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