Aktie kaufen oder verkaufen
Novo Nordisk Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Novo Nordisk A/S
Aktuelle Analystenmeinungen zur Novo Nordisk Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novo Nordisk Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk Aktie beträgt 83,24€. Die Novo Nordisk Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +151,13 %.
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Analysten und Kursziele für die Novo Nordisk Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|285,00Euro
|+759,86 %
|-
|JPMorgan
|275,00Euro
|+729,69 %
|-
|UBS
|332,00Euro
|+901,66 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|245,00DKK
|-1,10 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|245,00DKK
|-1,10 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|265,00DKK
|+6,98 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|265,00DKK
|+6,98 %
|-
|JPMORGAN
|275,00DKK
|+11,01 %
|03.09.2026
|BARCLAYS
|300,00DKK
|+21,10 %
|07.09.2026
|MORGAN STANLEY
|250,00DKK
|+0,92 %
|11.09.2026
|UBS
|332,00DKK
|+34,02 %
|16.09.2026
|GOLDMAN SACHS
|285,00DKK
|+15,05 %
|21.09.2026
|JEFFERIES
|275,00DKK
|+11,01 %
|21.09.2026
|JPMORGAN
|260,00DKK
|+4,96 %
|21.09.2026
|JPMORGAN
|275,00DKK
|+11,01 %
|21.09.2026
|UBS
|332,00DKK
|+34,02 %
|21.09.2026
|BERENBERG
|305,00DKK
|+23,12 %
|22.09.2026
-0,95 %
-3,77 %
-18,15 %
-24,44 %
-36,74 %
-61,68 %
-21,51 %
+79,51 %
+1.855,22 %
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