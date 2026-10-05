Aktie kaufen oder verkaufen
RENK Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur RENK Group Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die RENK Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die RENK Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der RENK Group Aktie beträgt 65,25€. Die RENK Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +74,01 %.
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Analysten und Kursziele für die RENK Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|-
|-
|-
|JPMorgan
|62,00Euro
|+65,34 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|65,00EUR
|+73,34 %
|18.09.2026
|BERENBERG
|72,00EUR
|+92,01 %
|24.09.2026
|JPMORGAN
|62,00EUR
|+65,34 %
|28.09.2026
-2,07 %
-7,69 %
-12,91 %
-19,71 %
-57,20 %
+124,22 %
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