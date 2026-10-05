Aktie kaufen oder verkaufen
L'Oreal Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur L'Oreal Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die L'Oreal Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die L'Oreal Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die L'Oreal Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die L'Oreal Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der L'Oreal Aktie beträgt 388,55€. Die L'Oreal Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,88 %.
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Analysten und Kursziele für die L'Oreal Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|340,00EUR
|-9,10 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|340,00EUR
|-9,10 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|405,00EUR
|+8,27 %
|04.09.2026
|JPMORGAN
|375,00EUR
|+0,25 %
|08.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|405,00EUR
|+8,27 %
|16.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|405,00EUR
|+8,27 %
|16.09.2026
|JEFFERIES
|361,00EUR
|-3,49 %
|22.09.2026
|BERENBERG
|447,00EUR
|+19,50 %
|25.09.2026
|JEFFERIES
|361,00EUR
|-3,49 %
|27.09.2026
|UBS
|430,00EUR
|+14,96 %
|27.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|405,00EUR
|+8,27 %
|29.09.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|31.08.2026
-0,25 %
-2,72 %
-3,27 %
-2,45 %
-0,94 %
-5,49 %
+2,52 %
+49,02 %
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