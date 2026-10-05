Aktie kaufen oder verkaufen
AUMOVIO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: AUMOVIO SE
Aktuelle Analystenmeinungen zur AUMOVIO Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AUMOVIO Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AUMOVIO Aktie beträgt 51,80€. Die AUMOVIO Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +48,53 %.
Analysten und Kursziele für die AUMOVIO Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|55,00EUR
|+57,71 %
|-
|JPMORGAN
|62,00EUR
|+77,78 %
|15.09.2026
|JEFFERIES
|46,00EUR
|+31,90 %
|18.09.2026
|JEFFERIES
|42,00EUR
|+20,43 %
|22.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|54,00EUR
|+54,84 %
|24.09.2026
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