Aktie kaufen oder verkaufen
Unilever Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Unilever Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Unilever Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Unilever Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Unilever Aktie beträgt 66,94€. Die Unilever Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,77 %.
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Analysten und Kursziele für die Unilever Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|51,00GBP
|+13,19 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|58,00GBP
|+28,73 %
|04.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|58,00GBP
|+28,73 %
|16.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|58,00GBP
|+28,73 %
|16.09.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|25.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|58,00GBP
|+28,73 %
|29.09.2026
|JPMORGAN
|57,00GBP
|+26,51 %
|31.08.2026
0,00 %
-2,82 %
-3,40 %
-1,72 %
+5,52 %
+14,25 %
+14,58 %
+21,93 %
+419,46 %
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