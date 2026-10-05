Aktie kaufen oder verkaufen
Reckitt Benckiser Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Reckitt Benckiser Group Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Reckitt Benckiser Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Reckitt Benckiser Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Reckitt Benckiser Group Aktie beträgt 1,37 Tsd.€. Die Reckitt Benckiser Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2.248,57 %.
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Analysten und Kursziele für die Reckitt Benckiser Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|6,50 Tsd.Euro
|+11.054,97 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|75,00GBP
|+52,04 %
|16.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|75,00GBP
|+52,04 %
|16.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|75,00GBP
|+52,04 %
|29.09.2026
|JPMORGAN
|65,00GBP
|+31,76 %
|31.08.2026
+0,38 %
+2,38 %
-1,58 %
-3,63 %
-9,95 %
-13,11 %
-11,53 %
-31,77 %
+193,28 %
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