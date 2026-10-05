Aktie kaufen oder verkaufen
Fresenius Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fresenius Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Fresenius Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fresenius Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Aktie beträgt 56,33€. Die Fresenius Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,98 %.
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Analysten und Kursziele für die Fresenius Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|UBS
|56,00EUR
|+28,21 %
|07.09.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|08.09.2026
|BARCLAYS
|57,00EUR
|+30,50 %
|16.09.2026
|UBS
|56,00EUR
|+28,21 %
|16.09.2026
+1,05 %
-4,85 %
+1,19 %
+3,06 %
-6,69 %
+56,50 %
+7,65 %
-38,26 %
+3.053,21 %
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