🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Fahrlehrer

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Führerscheinkosten nicht zulasten der Sicherheit senken

    Für Sie zusammengefasst
    • Fahrlehrer warnen vor sinkender Verkehrssicherheit
    • Digitaler Unterricht soll Führerschein verbilligen
    • ADAC hält Elternbegleitung für günstige Ergänzung
    Fahrlehrer - Führerscheinkosten nicht zulasten der Sicherheit senken
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Debatte um die Regierungspläne für einen günstigen Führerschein geht weiter. Fahrlehrerverbände warnen davor, dass das Sicherheitsniveau sinken könnte. Sie fordern etwa, dass Fahrschülerinnen und Fahrschüler einen Teil der Theoriestunden weiter in Präsenz besuchen müssen.

    "Das erreichte Niveau der Verkehrssicherheit und der Ausbildungsqualität muss mindestens erhalten bleiben", verlangt die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände in einer Stellungnahme an den Verkehrsausschuss des Bundestages. Dort gibt es heute eine Anhörung zur geplanten Führerscheinreform.

    3.400 Euro für den Führerschein

    Die Kosten für den Auto-Führerschein sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Das Bundesverkehrsministerium gibt sie mit durchschnittlich 3.400 Euro an. Die Pläne der Bundesregierung sollen den Erwerb günstiger machen.

    Fahrschulen sollen dafür unter anderem mehr digitalen Unterricht anbieten und Simulatoren einsetzen können. Vorgesehen sind auch Neuregelungen zu Sonderfahrten, theoretischen und praktischen Prüfungen.

    Auf soziale Interaktion dürfe nicht verzichtet werden, verlangte die Deutsche Fahrlehrer-Akademie. Sie äußerte sich auch kritisch zu einer Experimentierklausel im Gesetz, die es ermöglichen soll, einen Teil der praktischen Fahrausbildung mit nahen Vertrauten wie Eltern statt nur in der Fahrschule zu absolvieren. Sinnvoller erscheine es, das begleitete Fahren von 17-jährigen Fahranfängern stärker auszubauen.

    ADAC unterstützt Reform

    Die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände lehnt ein Transparenzregister ab, in dem Fahrschulen Preise und Bestehensquoten ihrer Prüflinge veröffentlichen sollen. Hierüber lasse sich die Qualität nicht hinreichend vergleichen.

    Der Autofahrerclub ADAC äußerte sich grundsätzlich positiv zu Kernelementen der Reform, etwa dem virtuellen Theorieunterricht. Er biete etwa die Chance, zusätzliche Experten hinzuzuziehen und das Lerntempo selbst zu bestimmen.

    Wenn professionell angeleitete und von Laien begleitete Fahrstunden kombiniert würden, könne dies zu deutlich mehr Fahrstunden und zugleich geringeren Kosten führen. Der ADAC verwies dazu auf Beispiele in Frankreich, Österreich und der Schweiz. Dort würden vor der Prüfung bis zu 3.000 Kilometer mit Unterstützung der Eltern absolviert./bf/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Fahrlehrer Führerscheinkosten nicht zulasten der Sicherheit senken Die Debatte um die Regierungspläne für einen günstigen Führerschein geht weiter. Fahrlehrerverbände warnen davor, dass das Sicherheitsniveau sinken könnte. Sie fordern etwa, dass Fahrschülerinnen und Fahrschüler einen Teil der Theoriestunden weiter …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     