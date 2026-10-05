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    Dividendentermine

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    Dividenden Termine (ex-dates) KW 41 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 41 / 2026
    Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 41 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Oktober 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 41 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Saab Registered (B)
    		+0,42 % 05.10.
    GE Aerospace
    		+0,57 % 05.10.
    Societe Generale
    		+3,39 % 05.10.
    Universal Music Group
    		+1,97 % 05.10.
    Match Group
    		+2,33 % 05.10.
    IDT Registered (B)
    		+0,45 % 05.10.
    Werner Enterprises
    		+1,94 % 05.10.
    Transcontinental (A)
    		+9,93 % 05.10.
    Millrose Properties Registered (A)
    		- 05.10.
    MFA Financial
    		+14,64 % 05.10.
    Preferred Bank
    		+3,46 % 05.10.
    Erie Indemnity (A)
    		+1,69 % 05.10.
    Globe Life
    		+0,81 % 05.10.
    OGE Energy
    		+3,83 % 05.10.
    Banco Bradesco
    		+7,39 % 05.10.
    Hypera
    		+5,06 % 05.10.
    Cousins Properties
    		+4,50 % 05.10.
    Verbrec
    		- 05.10.
    Cadiz Depositary Shs (A)
    		- 05.10.
    Transcontinental (B)
    		+2,30 % 05.10.
    JPMorgan Chase
    		+2,02 % 06.10.
    Agilent Technologies
    		+0,80 % 06.10.
    Bank of Nova Scotia
    		+5,60 % 06.10.
    Dollar General Corporation
    		+2,30 % 06.10.
    John Wiley & Sons (A)
    		+3,14 % 06.10.
    Toro
    		+2,04 % 06.10.
    Quest Diagnostics
    		+1,83 % 06.10.
    Shoe Carnival
    		+1,53 % 06.10.
    Glacier Bancorp
    		+3,02 % 06.10.
    First Bancorp Maine
    		+5,61 % 06.10.
    John Wiley & Sons (B)
    		- 06.10.
    Escalade
    		+4,21 % 06.10.
    Harvey Norman Holdings
    		+4,82 % 06.10.
    Bank Of South Carolina
    		+5,71 % 06.10.
    Ridley
    		+3,62 % 06.10.
    National Bank of Canada Conv Red Perp Pfd
    		- 06.10.
    National Bank of Canada Non Cum 1st Pfd
    		- 06.10.
    National Bank of Canada Conv Red 1st Pfd
    		- 06.10.
    National Bank of Canada Conv Red Perp Pfd
    		- 06.10.
    Comcast (A)
    		+4,02 % 07.10.
    Lennar Registered (A)
    		+9,58 % 07.10.
    Edison
    		+6,05 % 07.10.
    New York Times (A)
    		+1,27 % 07.10.
    Gentex
    		+2,04 % 07.10.
    Tootsie Roll Industries
    		+1,00 % 07.10.
    Lennar (B)
    		+1,78 % 07.10.
    Intuit
    		+0,65 % 08.10.
    Millicom International Cellular
    		+16,67 % 08.10.
    WPP
    		+6,24 % 08.10.
    Barratt Developments
    		+3,72 % 08.10.
    PennyMac Mortgage Investment Trust
    		+12,55 % 08.10.
    Brandywine Realty Trust Registered of Benef Interest
    		+11,52 % 08.10.
    Wabash National
    		+3,09 % 08.10.
    Taylor Wimpey
    		+8,55 % 08.10.
    WPP
    		+6,24 % 08.10.
    A G Barr
    		+2,60 % 08.10.
    Kingfisher
    		+4,40 % 08.10.
    Manhattan Bridge Capital
    		+8,66 % 08.10.
    Waterstone Financial
    		+4,16 % 08.10.
    Finsbury Growth & Income Trust PLC
    		+2,31 % 08.10.
    The Law Debenture p.l.c.
    		+3,47 % 08.10.
    M.P. Evans Group
    		+5,16 % 08.10.
    Aquila Energy Efficiency Trust GBP
    		+64,05 % 08.10.
    Mid Wynd International Investment Trust
    		+1,02 % 08.10.
    MERS TRUS/PAR VTG FPD 0.25
    		+5,13 % 08.10.
    AVI Japan Opportunity Trust Ordinary GBP
    		+2,01 % 08.10.
    Judges Scientific
    		+1,47 % 08.10.
    S & U
    		+6,30 % 08.10.
    Stelrad Group
    		+5,32 % 08.10.
    ARB
    		+1,82 % 08.10.
    Johnson Service Group
    		+3,19 % 08.10.
    Schroder European Real Estate Investment Trust
    		+7,76 % 08.10.
    Impax Environmental Markets
    		+1,29 % 08.10.
    Real Estate Investors
    		+5,05 % 08.10.
    Christie Group
    		+1,84 % 08.10.
    Likewise Group
    		+1,55 % 08.10.
    Strategic Equity Capital PLC
    		+1,07 % 08.10.
    Oracle
    		+1,11 % 09.10.
    Marvell Technology
    		+0,29 % 09.10.
    Verizon Communications
    		+6,57 % 09.10.
    AT&T
    		+4,27 % 09.10.
    Toll Brothers
    		+0,84 % 09.10.
    NetApp
    		+1,91 % 09.10.
    General Dynamics
    		+1,91 % 09.10.
    The Toronto-Dominion Bank
    		+4,62 % 09.10.
    Universal
    		+6,41 % 09.10.
    Lincoln National
    		+4,83 % 09.10.
    Science Applications International
    		+1,20 % 09.10.
    Advance Auto Parts
    		+2,29 % 09.10.
    US Global Investors (A)
    		+3,82 % 09.10.
    American Eagle Outfitters
    		+2,49 % 09.10.
    Onex
    		+0,37 % 09.10.
    Brady (A)
    		+1,37 % 09.10.
    Kite Realty Group Trust
    		+5,57 % 09.10.
    Darden Restaurants
    		+3,35 % 09.10.
    BankUnited
    		+3,31 % 09.10.
    Johnson Outdoors (A)
    		+4,15 % 09.10.
    Ennis
    		+15,02 % 09.10.
    Riverview Bancorp
    		+1,31 % 09.10.
    Dollarama
    		+0,29 % 09.10.
    NorthEast Community Bancorp
    		+4,53 % 09.10.
    AT&T Depositary Shs (C)
    		- 09.10.
    Nyfosa Registered
    		+3,70 % 09.10.
    DigitalBridge Group 7.15 % Cum Red Perp Pfd (I)
    		+8,34 % 09.10.
    Power Financial 5.8 % Non Cum 1st Pfd (O)
    		- 09.10.
    Power Financial 5.1 % Non Cum 1st Pfd (L)
    		- 09.10.
    Power Financial 5.5 % Non Cum Pfd (D)
    		- 09.10.
    Power Financial 5.25 % Non Cum Pfd (E)
    		- 09.10.
    Power Financial 5.9 % Non Cum 1st Pfd (F)
    		- 09.10.
    The Toronto-Dominion Bank Conv Red Rate Reset Pfd
    		- 09.10.
    Power Financial 5.15% Red First Preferred (V)
    		- 09.10.
    Power Financial Non Cum 1st Pfd (P)
    		- 09.10.
    Power Financial 4.2 % Non Cum Pfd (T)
    		- 09.10.
    Power Financial 4.95 % Non Cum Pfd (K)
    		- 09.10.
    Power Financial 5.5 % Non Cum 1st Pfd (R)
    		- 09.10.
    Power Financial Non Cum Red Pfd (S)
    		- 09.10.

    Die Dividendenrenditen in der KW 41 / 2026 reichen von +0,29 % bei Marvell Technology bis +64,05 % bei der Aquila Energy Efficiency Trust GBP Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Hinweis zu Dividenden in der KW 41 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 41 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im Oktober 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im Oktober, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.





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