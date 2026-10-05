Ruhiger Wochenauftakt erwartet





Es ist gut und wichtig, dass man als Blanko 1, 2, 3 einfach nur seine Gewinne postet. Die Welt muss schließlich wissen, dass nur er Gewinne macht und sonst niemand an der Börse jemals Verluste hat. 😄

Der Chuck Norris der Börse: Immer grüne Zahlen, nie ein roter Tag, vermutlich sogar beim Kauf von Brötchen noch im Plus. 📈

PS: Fehlt eigentlich nur noch, dass wir demnächst auch die gesammelten Pfandbons präsentiert bekommen. Man will ja schließlich das komplette Vermögenswachstum transparent dokumentieren. 😂







