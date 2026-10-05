DAX-FLASH
Ruhiger Wochenauftakt erwartet
- Zum Wochenstart kaum größere Bewegungen am Dax
- IG taxiert den Dax vor Xetra-Start auf 25.210 Punkte
- Ölpreise und Renditen belasteten den Dax zuletzt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche zeichnen sich am deutschen Aktienmarkt zunächst keine größeren Kursbewegungen ab. Der Broker IG taxierte Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start moderat niedriger auf 25.210 Punkte. Damit hält sich das Börsenbarometer über der runden Marke von 25.000 Zählern. Nach dem Rekordhoch von 26.618 Punkten Ende August waren die Aktienkurse in den vergangenen Wochen vor allem wegen der steigenden Ölpreise und deutlich gestiegener Anleiherenditen unter Druck geraten. Am Donnerstag fiel der deutsche Leitindex bis auf 24.831 Zähler und damit auf den niedrigsten Stand seit Ende Juli. Am Freitag erholte sich der Dax etwas./bek/zb
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Es ist gut und wichtig, dass man als Blanko 1, 2, 3 einfach nur seine Gewinne postet. Die Welt muss schließlich wissen, dass nur er Gewinne macht und sonst niemand an der Börse jemals Verluste hat. 😄
Der Chuck Norris der Börse: Immer grüne Zahlen, nie ein roter Tag, vermutlich sogar beim Kauf von Brötchen noch im Plus. 📈
PS: Fehlt eigentlich nur noch, dass wir demnächst auch die gesammelten Pfandbons präsentiert bekommen. Man will ja schließlich das komplette Vermögenswachstum transparent dokumentieren. 😂
guten Tag
der Chart wurde bereits auf den Schlusskurs von gestern aktualisiert. Ich habe weiterhin die Marke von 25.290 auf der Uhr. Dort sehe ich aktuell einen entscheidenden Bereich: Entweder setzt sich die Bewegung in Richtung 25.000 fort, oder der Kurs stabilisiert sich und nimmt wieder die Aufwärtsrichtung auf.
Und auch hier wieder klassisches Hütchenspiel.... man weiß also, "was zu tun ist". Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/look.gif