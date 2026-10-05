USA drohen bei Wolfram an eigener 2027-Frist zu scheitern

Pentagon-Notbremse bei Rüstungsmetall: Ab 2027 greift für das US-Militär ein striktes Beschaffungsverbot für Wolfram aus China. Das Dilemma: Die USA fördern seit 2015 kein eigenes Wolfram mehr, während Peking 85 Prozent des Weltmarktes kontrolliert. Um Schlüsselwaffen wie Patriot oder Atom-U-Boote abzusichern, pumpt das Pentagon nun 450 Millionen US-Dollar in den heimischen Produzenten Elmet Group, um stillgelegte Minen in Nevada zu reaktivieren.

Hebel auf westliche Wolfram-Entwickler: Da das Rüstungsmetall kaum ersetzbar ist und Minenprojekte Jahre brauchen, droht ab 2027 ein schwerer physischer Engpass im Westen. Für Rohstoffinvestoren eröffnet dieser geopolitische Bruch eine seltene Sonderkonjunktur: Die wenigen produktionsnahen Wolfram-Projekte außerhalb Chinas gewinnen enorme Preissetzungsmacht.

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Kritische Mineralien: USA drohen an eigener 2027-Frist zu scheitern

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