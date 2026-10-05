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    Erfolgreich abgeschlossen: q.beyond beendet Aktienrückkaufangebot

    Deutlich überzeichnet: q.beyond hat seinen Aktienrückkauf erfolgreich abgeschlossen. Für rund 9,42 Mio. Euro erwirbt das Unternehmen etwa zehn Prozent seiner eigenen Aktien.

    Erfolgreich abgeschlossen: q.beyond beendet Aktienrückkaufangebot
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • q.beyond hat das am 28. August 2026 gestartete öffentliche Aktienrückkaufangebot erfolgreich abgeschlossen.
    • Das Unternehmen kauft 2.490.905 eigene Aktien zurück – rund 10 % aller Aktien.
    • Der Rückkauf kostete insgesamt rund 9,42 Mio. Euro; der Angebotspreis lag bei 3,78 Euro je Aktie.
    • Aktionäre boten 4.878.907 Aktien an; das Angebot war deutlich überzeichnet. Die Zuteilungsquote betrug 51,07 %.
    • Die Kaufpreiszahlung an die Depotbanken soll voraussichtlich am 7. Oktober 2026 erfolgen; nicht zugeteilte Aktien werden zurückgebucht.
    • CEO Thies Rixen begründet den Rückkauf mit der hohen Nettoliquidität und sieht ihn als Unterstützung der beschleunigten KI-Transformation und künftiger Profitabilität.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q3/2026, bei q.beyond ist am 09.11.2026.

    Der Kurs von q.beyond lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,4200EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    32 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,4300EUR das entspricht einem Plus von +0,29 % seit der Veröffentlichung.


    q.beyond

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    ISIN:DE000A41YDG0WKN:A41YDG
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