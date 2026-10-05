Berkshire Hathaway - Halt an der 200er-EMA-Linie

Im Chart haben die B-Aktien nach dem Rücksetzer vom Augusthoch bei 537,74 Dollar zuletzt mit einem Tief bei 495,96 Dollar die 200er-EMA-Linie (rot) bei 495,38 Dollar getestet. Dort setzte eine Erholung ein, am Freitag gingen die Aktien mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 502,65 Dollar aus dem Handel. Unmittelbar darüber liegen allerdings die 10er-EMA-Linie bei 503,40 Dollar und der 50er-EMA bei 504,08 Dollar. Darüber verläuft die Ichimoku-Wolke bis in den Widerstandsbereich um 514 Dollar. Der RSI liegt mit knapp 47 im neutralen Bereich.

Die Finanzkraft bleibt enorm. Ende Juni lagen rund 365 Milliarden Dollar an Barmitteln in der Kasse. Belastet wird das Bild vom Versicherungsgeschäft, wo das versicherungstechnische Ergebnis im zweiten Quartal um 13 Prozent sank, vor allem wegen des Preisdrucks beim Autoversicherer GEICO. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von gut 1,4 ist die Bewertung moderat, die Analysten sehen im Mittel ein Kursziel von 541 Dollar. Die Zahlen zum dritten Quartal folgen Anfang November. Rückenwind kommt von der Saisonalität. In den vergangenen zehn Jahren legten die Aktien zwischen dem 4. Oktober und dem 1. Dezember jedes Mal zu, im Schnitt um 5,3 Prozent.

Gelingt der Sprung über die beiden EMAs, wäre der Weg für einen Anstieg in die Widerstandszone um 514 Dollar frei. Ein Ausbruch darüber würde das Chartbild deutlich aufhellen und Raum bis zum Augusthoch bei 537,74 Dollar öffnen. Rutschen die Aktien dagegen unter die 200er-EMA-Linie, drohen Abgaben bis in die Unterstützungszone um 488 Dollar und darunter bis 478 Dollar.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 506,00 US-Dollar

Kursziele : 514,00 und 537,50 US-Dollar

Renditechance via DJ56WN : 30 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Berkshire Hathaway (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DJ56WN Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,96 - 8,97 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 402,14 US-Dollar Basiswert: Berkshire Hathaway Inc. B KO-Schwelle: 402,14 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 502,65 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 537,50 US-Dollar Hebel: 4,98 Kurschance: + +30 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ83C5 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,27 - 9,28 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 606,56 US-Dollar Basiswert: Berkshire Hathaway Inc. B KO-Schwelle: 606,56 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 502,65 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,81 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.