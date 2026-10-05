DAX - Konter an der 200er-EMA-Linie

Charttechnisch hat die 200er-EMA-Linie ihre Bewährungsprobe bestanden. Am Donnerstag war der DAX im Tief bis auf 24.832 Punkte gefallen und hatte die Linie, die aktuell bei 24.888 Punkten verläuft, damit nur kurz unterschritten. Am Freitag folgte die Gegenbewegung bis auf 25.304 Punkte. Mit dem Schluss über 25.160 Punkten ist der Index zudem wieder in die alte Seitwärtsspanne zurückgekehrt. Der RSI(5) hat sich von überverkauften Werten auf gut 47 erholt. Ganz ausgestanden ist die Korrektur damit aber noch nicht. Die 10er-EMA-Linie bei 25.341 Punkten hat den Anstieg am Freitag knapp gebremst, darüber wartet der 50er-EMA bei 25.581 Punkten.

Angeführt wurde die Erholung von den Chipwerten. Infineon sprangen um 8,8 Prozent nach oben und waren damit klarer Spitzenreiter im DAX. Commerzbank gaben dagegen nach einer Abstufung durch RBC leicht nach. Etwas Gegenwind kam aus der Eurozone, wo die Inflation im September von 3,2 auf 3,8 Prozent stieg. Die Kernrate fiel mit 2,5 Prozent aber nicht stärker aus als erwartet. Auf Wochensicht steht für den DAX ein Minus von rund 0,7 Prozent zu Buche.

Erst ein Tagesschluss über der 10er-EMA-Linie würde die Erholung bestätigen und den Weg bis zum 50er-EMA und weiter an die Vorwochenhochs um 25.780 Punkte freimachen. Rutscht der DAX dagegen wieder unter 25.160 Punkte, droht ein erneuter Test der 200er-EMA-Linie. Hält auch diese nicht, rücken der Bereich um 24.600 Punkte und die offene Kurslücke bei 24.327 Punkten in den Fokus.

Aktuelle Lage

DAX bei 25.231 Punkten

VDAX bei 18,65 signalisiert leicht erhöhte Nervosität

Fear & Greed Index bei 31 auf "FEAR"

Tagesanalyse:

RSI: 43 - Sell

MACD: -187 - Sell

Insgesamt: Strong Sell

MOM: Das Momentum auf Tagesbasis bleibt leicht im bärischen Lager

Anlaufmarken nach oben bei 25.300 / 25.340 / 25.580 und 25.780 Punkten, nach unten bei 25.160 / 24.970 / 24.880 und 24.830 Punkten.

Gaps bei 25.910 bis 26.008 (offen nach oben) sowie 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.

Big Picture

Langfristige Trendverläufe intakt - 200er-EMA-Linie hat gehalten - DAX zurück über 25.160 Punkten - Entwarnung erst über der 10er-EMA-Linie bei 25.340 Punkten!

VDAX-New

Angstlevel im Normbereich

VDAX-New der Deutschen Börse (2. Oktober 2026): Bei 18,65% (fallend) (Vortag: 20,08%). Deutlich zurückgekommen, aber weiter über 17%, das Risiko stärkerer Abwärtsbewegungen bleibt erhöht.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Handelsidee:

1. Stop-Buy-Order über 26.620 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 26.200 Punkten. Kursziel bei 27.500 Punkten

2. Stop-Buy-Order über 25.360 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 24.960 Punkten. Kursziele bei 25.580 / 25.780 Punkten

3. Stop-Sell-Order unter 25.160 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.360 Punkten. Kursziele bei 24.480 / 24.330 Punkten - Aktiv!

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU90JH Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 22,38 - 22,41 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.039,28 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.039,28 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.296,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 25.780 Punkte Hebel: 11,28 Kurschance: + 22 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN3EFG Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 28,53 - 28,56 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 28.115,44 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 28.115,44 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.296,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,85 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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