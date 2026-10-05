Wells Fargo - Erholungsversuch nach dem Ausverkauf

Im Chart notieren die Aktien nach dem Ausverkauf deutlich unter der 10er-EMA-Linie bei 82,30 Dollar, der 200er-EMA-Linie (rot) bei 83,84 Dollar und dem 50er-EMA um 85 Dollar. Darüber verläuft zudem die Ichimoku-Wolke. Mit dem Tief bei 78,00 Dollar und der anschließenden Gegenbewegung deutet sich aber eine erste Stabilisierung an. Der RSI liegt mit knapp 34 nahe am überverkauften Bereich. Im Optionsmarkt liegt bei 80 Dollar die größte Put-Position, die Marke dürfte damit zusätzlich stützen.

Operativ läuft es dagegen gut. Im zweiten Quartal stieg der Gewinn je Aktie um 25 Prozent auf 2,00 Dollar, die Rendite auf das materielle Eigenkapital erreichte 17,7 Prozent. Die Dividende wurde um 11 Prozent auf 0,50 Dollar je Quartal angehoben. Seit dem Wegfall der Bilanzobergrenze im Juni 2025 und der letzten Auflage der US-Notenbank im März 2026 kann die Bank wieder frei wachsen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von rund 11 für 2026 ist die Aktie günstig bewertet, die Analysten sehen im Mittel ein Kursziel von rund 100 Dollar. Zuletzt bestätigten Truist und HSBC ihre Kaufempfehlungen. Die Quartalszahlen folgen am 13. Oktober. Zudem beginnt jetzt eine saisonal starke Phase. In den vergangenen zehn Jahren legten die Aktien zwischen dem 4. Oktober und dem 1. Dezember jedes Mal zu, im Schnitt um 11,6 Prozent.

Gelingt der Sprung über die 10er-EMA-Linie, wäre eine Erholung bis an die 200er-EMA-Linie und den 50er-EMA möglich. Darüber hätten die Aktien Platz bis 88 Dollar. Rutschen sie dagegen unter das Tief bei 78,00 Dollar, drohen Abgaben bis 75 Dollar und in den Bereich des Maitiefs bei 72,77 Dollar.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 82,50 US-Dollar

Kursziele : 85,00 und 88,00 US-Dollar

Renditechance via DY659C : 29 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Wells Fargo (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY659C Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,49 - 1,50 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 63,84 US-Dollar Basiswert: Wells Fargo KO-Schwelle: 63,84 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 80,45 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 88,00 US-Dollar Hebel: 4,77 Kurschance: + +29 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ9S71 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,63 - 1,64 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 98,59 US-Dollar Basiswert: Wells Fargo & Co. KO-Schwelle: 98,59 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 80,45 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,35 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.