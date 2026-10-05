Silberpreis im Höhenflug +1,15 % auf 60,99 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 17,85100USD. Heute steht er bei 60,99USD. Das Investment wäre auf 34.167,3USD gewachsen – eine Steigerung von +241,67 %.

Mit einem Plus vonklettert der Silberpreis auf 60,99. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den beschriebenen Silberpreisrückgang von rund 50 % und die Frage, ob die Marke von 60 US-Dollar hält. Diskutiert werden weitere Rückgänge auf 40, 30 oder 20 US-Dollar sowie die Chancen einer Rückkehr auf 120 US-Dollar. Als langfristige Stützen gelten steigende industrielle Nachfrage und die Orientierung am Goldpreis. Ein möglicher COMEX-Squeeze und goldgedeckte US-Anleihen werden als potenzielle Kurstreiber erörtert; die behauptete Silberknappheit wird angezweifelt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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