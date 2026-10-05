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    Öl über 100 US-Dollar

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    Wahlen, Schulden, Euro-Tief: Wird die Politik jetzt zum Depot-Killer?

    Der Euro rutscht auf ein 17-Monats-Tief. Öl kostet über 100 US-Dollar. Der DAX hängt im Abwärtstrend fest. Ein Marktexperte nennt die Frist, die jetzt alles entscheidet. Und aus den USA kommt Hoffnung.

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    Öl über 100 US-Dollar - Wahlen, Schulden, Euro-Tief: Wird die Politik jetzt zum Depot-Killer?
    Foto: Yuki Iwamura - AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

    Der DAX startet ohne Schwung in die neue Woche. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen nahezu unverändert. Am Freitag hatte der DAX noch 1,2 Prozent auf 25.231 Punkte zugelegt. Damit begrenzte er das Wochenminus auf 0,7 Prozent. Für Unruhe sorgen ein schwacher Euro, hohe Ölpreise und die Politik.

    Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank, traut dem Freitagsplus nicht. Die Erholung sei vor allem technisch getrieben, nachdem der Index am Vortag aus seiner mehrwöchigen Handelsspanne nach unten gefallen war. Die Schwankungen hätten zugenommen, und zwar in beide Richtungen. Einen neuen Trend begründe das nicht. Für einen Boden brauche der DAX mindestens ein bis zwei Wochen ohne neue Tiefs. Bis dahin gelte seit dem Rekordhoch im August ein intakter Abwärtstrend.

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    Devisen: Euro auf 17-Monats-Tief

    Der Euro rutschte in Asien um mehr als 0,8 Prozent auf 1,1161 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit 17 Monaten. Zuletzt erholte er sich auf 1,1178 US-Dollar. Laut Reuters belasten die hohe Verschuldung und die politische Blockade in Frankreich vor der Präsidentschaftswahl im Frühjahr. Der Risikoaufschlag französischer Zehnjähriger gegenüber Bundesanleihen schoss am Freitag über 1,5 Prozentpunkte.

    Stanzl verweist zudem auf mögliche Neuwahlen in Spanien. Großinvestoren verkauften den Euro "sehr aggressiv", sagt Bart Wakabayashi von State Street in Tokio. Für den DAX sei die Schwäche Segen und Fluch, meint Stanzl. Exporteure profitierten. Zugleich verstärke sie die politische Unsicherheit, wegen der internationale Investoren einen immer größeren Bogen um europäische Aktien machten.

    Bayer: Milliarden für Ohio

    Bayer investiert 2,2 Milliarden US-Dollar in ein neues Pharmawerk in New Albany im Bundesstaat Ohio. Dort entstehen rund 600 Arbeitsplätze. Die volle Produktion soll 2034 starten. Die Aktie schloss am Freitag bei 45,02 Euro und liegt seit Jahresbeginn rund 22 Prozent im Plus.

    Wall Street: Schwacher Arbeitsmarkt beflügelt

    In New York sorgte am Freitag ausgerechnet ein schwacher Arbeitsmarkt für Kauflaune. Im September entstanden laut CNBC nur 29.000 neue Stellen. Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,2 Prozent. Zudem wurden die Vormonate deutlich nach unten korrigiert.

    Der Dow Jones legte 0,5 Prozent auf 51.177 Punkte zu. Der S&P 500 gewann 0,7 Prozent auf 7.723 Punkte, der Nasdaq Composite zog um 1,2 Prozent auf 27.191 Punkte an. Laut der Terminbörse Chicago Mercantile Exchange sank die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der US-amerikanischen Notenbank im Oktober binnen einer Woche von 64 auf rund 18 Prozent. Für Dezember rechnen Händler aber weiter zu 88 Prozent mit einem Schritt.

    Anleihen: Renditen bleiben hoch

    Die Rendite zehnjähriger US-amerikanischer Staatsanleihen gab leicht auf 5,27 Prozent nach. Weltweit verharren die Renditen nahe ihren Mehrjahreshochs. Schwache Staatsfinanzen, ein Überangebot neuer Anleihen und teure Energie drücken die Kurse. Ein Händler berichtet, Kunden kauften amerikanische Staatsanleihen erst wieder bei einer klaren Entspannung im Nahen Osten.

    Asien und Brasilien: Kauflaune trotz Feiertagen

    In Asien war der Handel wegen Feiertagen in China und Südkorea dünn. Der japanische Nikkei stieg dennoch um zwei Prozent, der MSCI-Index für Asien ohne Japan um 0,9 Prozent. In Brasilien erwarten Händler einen Kurssprung. Senator Flavio Bolsonaro schnitt im ersten Wahlgang besser ab als erwartet und tritt in der Stichwahl gegen Präsident Luiz Inácio Lula da Silva an.

    Öl: Notreserven drücken den Preis

    Die Nordseesorte Brent verbilligte sich um 0,7 Prozent auf 101,59 US-Dollar je Barrel. Die Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um ein Prozent auf 90,12 US-Dollar. Die Gruppe der sieben großen Industriestaaten gibt 100 Millionen Barrel Diesel und Rohöl aus Notreserven frei. Das Ölkartell um Saudi-Arabien und Russland hält seine Förderquoten stabil. Eine Anhebung wäre ohnehin verpufft, meint Stanzl. Nicht ein Mangel an Rohöl treibe die Preise, sondern Rekordkosten für Versicherungen, gestörte Seewege und Engpässe in Raffinerien. Die Risiken bleiben. Die Huthi-Miliz meldete Angriffe auf Anlagen von Saudi Aramco. Eine Bestätigung aus Riad fehlt.

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    Gold: Starker US-Dollar bremst

    Gold gab um 0,3 Prozent auf 4.131,61 US-Dollar je Unze nach. Der stärkere US-Dollar verteuert das Metall für Käufer aus anderen Währungsräumen. Die gedämpften Zinssorgen begrenzen das Minus. Solange Ölpreise, Renditen und Zinserwartungen in Bewegung seien, bleibe die Volatilität hoch, sagt Tim Waterer von KCM Trade.

    Fazit

    Die Börsen stehen zwischen Hoffnung und Politik. Die Zinssorgen lassen nach, doch Euro-Schwäche, Wahlen und Ölpreise sorgen für Nervosität. Laut Stanzl braucht der DAX Zeit, um einen Boden zu finden.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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