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    Iran stellt 7 Bedingungen

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    Straße von Hormus bleibt dicht – doch der Ölpreis fällt

    Der Iran hält die Straße von Hormus geschlossen und stellt den USA sieben Bedingungen. Trotzdem geben die Ölpreise leicht nach. Das sind die Gründe.

    Für Sie zusammengefasst
    Iran stellt 7 Bedingungen - Straße von Hormus bleibt dicht – doch der Ölpreis fällt
    Foto: Vahid Salemi - AP

    Im Streit um die Straße von Hormus zeichnet sich vorerst keine schnelle Lösung ab. Der iranische Parlamentssprecher und Chefunterhändler Mohammad Baqer Qalibaf stellte am Sonntag klar, dass Teheran an den Bedingungen aus einer im Juni vereinbarten Absichtserklärung festhält.

    Der Iran hatte während der UN-Generalversammlung vorgeschlagen, innerhalb von sieben Tagen wieder einen normalen Schiffsverkehr durch die Meerenge zu ermöglichen, sofern Washington sieben Forderungen erfüllt.

    Konkret verlangt Teheran ein Ende der US-Seeblockade, die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte, die Aufhebung der Sanktionen gegen iranische Ölexporte, ein Ende militärischer Drohungen und Operationen, ein Ende des Krieges gegen Iran und seine regionalen Verbündeten, den Abzug von US-Truppen aus der Nähe der iranischen Grenzen sowie Entschädigungen für Kriegsschäden und eine Zusicherung, sich nicht in Irans Atom- und Raketenprogramm einzumischen.

    Die USA antworteten vergangene Woche über den Vermittler Katar. Eine Einigung gibt es bislang jedoch nicht.

    Ölpreis fällt trotz Hormus-Blockade

    Dennoch geben die Ölpreise am Montag nach. Brent fällt um 1,21 Prozent auf 101,44 US-Dollar je Barrel, während die US-Sorte WTI 1,56 Prozent auf 89,82 US-Dollar verliert.

    Für etwas Entspannung sorgt derzeit die bessere Versorgungslage am Ölmarkt. Die G7-Staaten haben sich auf die Freigabe von insgesamt 100 Millionen Barrel Diesel und Rohöl aus strategischen Reserven verständigt. Gleichzeitig lagen die Rohölexporte aus dem Nahen Osten zuletzt zeitweise wieder über dem Niveau vor Kriegsbeginn. Damit nimmt zumindest vorübergehend die Sorge vor einer akuten Versorgungsknappheit ab.

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    Iran warnt vor neuer Eskalation

    Parallel zu den diplomatischen Gesprächen verschärft Teheran den Ton. Außenminister Abbas Araqchi erklärte, Iran hoffe weiterhin auf eine diplomatische Lösung. Sollte Washington jedoch erneut auf militärische Mittel setzen, sei das Land besser vorbereitet als zuvor.

    Zusätzlich kündigte ein Sprecher der iranischen Armee an, die Reichweite der Raketen erhöhen zu wollen. Damit bleibt neben der Blockade der Straße von Hormus auch das Risiko einer erneuten militärischen Eskalation bestehen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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