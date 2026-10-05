Aktien Frankfurt Ausblick
Ruhiger Wochenauftakt erwartet - Dax stabil
- Dax startet nahezu unverändert über 25.000 Punkten
- Politikunsicherheit belastet Aktien und den Euro
- Hensoldt und Mutares legen vorbörslich moderat zu
FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche zeichnen sich am deutschen Aktienmarkt zunächst keine größeren Kursbewegungen ab. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,1 Prozent auf 25.259 Zähler. Damit hält sich der Dax über der runden Marke von 25.000 Zählern.
Nach dem Rekordhoch von 26.618 Punkten Ende August waren die Aktienkurse in den vergangenen Wochen vor allem wegen der steigenden Ölpreise und deutlich gestiegener Anleiherenditen unter Druck geraten. Am Donnerstag war der deutsche Leitindex bis auf 24.831 Zähler und damit auf den niedrigsten Stand seit Ende Juli gefallen. Am Freitag erholte sich der Dax dann etwas im Zuge eines schwächer als gedachten US-Arbeitsmarktberichtes, der Inflations- und Zinssorgen etwas milderte.
Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank erwähnt die politische Unsicherheit, die dazu führe, dass internationale Investoren einen zunehmend großen Bogen um europäische Aktien machten. "Deutsche Landtagswahlen, die auf einen politischen Umbruch hindeuten, Massenproteste und mögliche Neuwahlen in Spanien, die Zwischenwahlen in den USA und die französischen Wahlen im Frühjahr - im nächsten halben Jahr wird man als Anleger an dem Thema Politik nicht vorbeikommen", schlussfolgerte der Experte.
Der Euro setzte am Montag seine Talfahrt der vergangenen Wochen fort und fiel unter die Marke von 1,12 US-Dollar. Für Exportunternehmen ist das zwar positiv, doch die politische Unsicherheit bereitet Investoren Sorgen. "Anleger entziehen dem Euro das Vertrauen", kommentierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Das Misstrauen in die Kreditwürdigkeit der Eurozone wächst." So stand vor dem Wochenende der jüngste Anstieg der Renditen französischer Staatsanleihen im Fokus. In der zehnjährigen Laufzeit lag die Rendite deutlich höher im Vergleich zu Bundesanleihen.
Am deutschen Aktienmarkt könnten zum Wochenauftakt einige Umstufungen bewegen. So rät Goldman Sachs bei den Papieren des Medizintechnikherstellers Carl Zeiss Meditec zum Verkauf.
Morgan Stanley wird für den Reifenhersteller Continental optimistischer und votiert mit "Overweight". Die Berenberg Bank hob die Einstufung für die Anteile des Chemiekonzerns Evonik auf "Hold" von zuvor "Sell". Auf Tradegate fiel der Aktienkurs von Carl Zeiss Meditec vorbörslich deutlich, Continental notierten klar höher, jeweils im Vergleich mit dem Xetra-Schluss.
Für die Titel des Rüstungselektronikherstellers Hensoldt ging es auf Tradegate um 1,7 Prozent hinauf. Händler nannten mögliche Ukraine-Aufträge als Treiber nach dem Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz in dem kriegserschütterten Land.
Das SDax -Unternehmen Mutares will die Mehrheit seine Beteiligung Lapeyre nach Italien verkaufen. Bei Anlegern kommt das gut an, die Papiere der Beteiligungsgesellschaft verteuerten sich auf Tradegate um rund zweieinhalb Prozent zum Xetra-Schluss./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,66 % und einem Kurs von 30,00 auf Tradegate (05. Oktober 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
HENSOLDT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der HENSOLDT Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 91,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von +13,21 %/+30,63 % bedeutet.
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Es ist gut und wichtig, dass man als Blanko 1, 2, 3 einfach nur seine Gewinne postet. Die Welt muss schließlich wissen, dass nur er Gewinne macht und sonst niemand an der Börse jemals Verluste hat. 😄
Der Chuck Norris der Börse: Immer grüne Zahlen, nie ein roter Tag, vermutlich sogar beim Kauf von Brötchen noch im Plus. 📈
PS: Fehlt eigentlich nur noch, dass wir demnächst auch die gesammelten Pfandbons präsentiert bekommen. Man will ja schließlich das komplette Vermögenswachstum transparent dokumentieren. 😂
guten Tag
der Chart wurde bereits auf den Schlusskurs von gestern aktualisiert. Ich habe weiterhin die Marke von 25.290 auf der Uhr. Dort sehe ich aktuell einen entscheidenden Bereich: Entweder setzt sich die Bewegung in Richtung 25.000 fort, oder der Kurs stabilisiert sich und nimmt wieder die Aufwärtsrichtung auf.
Und auch hier wieder klassisches Hütchenspiel.... man weiß also, "was zu tun ist". Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/look.gif