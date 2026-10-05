Mega-Deal in der KI-Branche – Aktie gewinnt fast 40 Prozent!

Diese Sonderkonjunktur nutzt das Unternehmen, um sich für die Zukunft aufzustellen und sein Wachstum zu beschleunigen. Erst vor Kurzem kündigte Schneider Electric die 1,2 Milliarden Euro schwere Übernahme der Shelly Group an , einem bulgarischen Smart-Home-Hersteller. Jetzt folgt umgehend der nächste, deutlich größere Streich.

Der französische Industrie- und Elektrotechnikkonzern Schneider Electric verdient als Profiteur des KI-Booms viel Geld. Nach einem Nettogewinn von knapp 4,2 Milliarden Euro im vergangenen Jahr werden im laufenden Geschäftsjahr bereits 5,5 Milliarden Euro Gewinn erwartet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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20,1 Milliarden Euro für US-amerikanischen Software-Entwickler

Wie das Unternehmen am Montagmorgen angekündigt hat, soll für 20,1 Milliarden Euro beziehungsweise 22,6 Milliarden US-Dollar der US-amerikanische Software-Entwickler PTC übernommen werden. Pro Aktie bieten die Franzosen 205 US-Dollar, was gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag einem Aufschlag von 42,3 Prozent entspricht.

Die Transaktion bewertet PTC, das über eine breite Palette an Software-Lösungen verfügt, mit dem 21-Fachen es im kommenden Jahr erwarteten EV/EBITDA-Verhältnisses. Unter Berücksichtigung von Synergieeffekten beziffert Schneider Electric den Transaktionswert mit einem EV/EBITDA-Verhältnis von 13,0. Abgeschlossen werden soll die Übernahme, welche die bislang größte in der Geschichte von Schneider Electric ist, bis zum dritten Quartal 2027.

Software- und Plattformportfolio soll ausgebaut und ergänzt werden

Mit der Übernahme stärkt Schneider Electric sein Profil als vollintegrierter Anbieter von Elektrifizierungs-, Digitalisierungs- und Automatisierungslösungen von der Produktentwicklung über die Herstellung bis hin zum Betrieb, der Instandhaltung und Servicelösungen.

Die Software-Produkte von PTC dürften dabei die eigene Produktpalette von Schneider Electric ergänzen und komplettieren. Das Unternehmen verfügt bereits über eigene CAD-Lösungen, Plattformen zur Produktverwaltung sowie über Automatisierungs- und Energiemanagementtools.

PTC schießt fast 40 Prozent hoch, Schneider Electric gibt nach

Die Anteile von PTC schossen nach der Ankündigung nach oben. An europäischen Handelsplätzen wie Lang & Schwarz und Tradegate wurde die Aktie im vorbörslichen Handel mit Aufschlägen von 38 Prozent und mehr gehandelt, was den Aufschlag gegenüber dem Kurs von Freitagabend fast vollständig abbildet. Das bedeutet, dass Marktteilnehmende mit einer hohen Wahrscheinlichkeit des Gelingens der Übernahme rechnen.

Schneider Electric hingegen geriet unter Druck und büßte rund 6 Prozent ein. Das ist für die Aktie des Käufers nicht ungewöhnlich, da mit Übernahmen dieser Größenordnung finanzielle, regulatorische und operative Herausforderungen verbunden sind. Mit einem Plus von fast 30 Prozent bis zum Freitagabend verlief das Börsenjahr für Schneider Electric bislang aber sehr zufriedenstellend.

Fazit: Teure, aber durchaus sinnvolle Übernahme

Der französische KI-Gewinner Schneider Electric stärkt sein Profil als Anbieter auch von umfangreichen Software-Lösungen und ergänzt mit der Übernahme von PTC sein Plattformangebot, womit sich der Konzern gleichzeitig weiter in Richtung Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen und damit auch in Richtung physischer KI bewegt.

Dafür wird tief in die Tasche gegriffen, denn der Deal wird die Nettoverschuldung von 12,5 auf 32,6 Milliarden Euro anwachsen lassen. Das entspricht dem 3,3-Fachen des im laufenden Geschäftsjahr erwarteten EBITDA, was in der Unternehmensbewertung als fortgeschritten und mit Risiken verbunden gilt. Allzu große Sorge besteht jedoch nicht, denn Schneider Electric verfügt über hervorragende Bonitätsnoten.

Kurzfristig dürften die Finanzierungskosten das operative Ergebnis allerdings belasten, was mit Blick auf die fortgeschrittenen Bewertungsvielfachen Gegenwind für die Aktienkursentwicklung bedeuten könnte. Angesichts der vielversprechenden Geschäftsentwicklung sind Korrekturen jedoch als Einstiegschancen zu betrachten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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