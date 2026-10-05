BERNSTEIN RESEARCH stuft NIKE INC auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nike nach den am Donnerstag nachbörslich vorgelegten Quartalszahlen von 68 auf 45 US-Dollar gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Mit Blick auf den ebenfalls vorbelegten schwachen Ausblick schrieb Aneesha Sherman in einem Kommentar vom Freitag, dass dieser auf ein verlangsamtes Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich für das Geschäftsjahr sowie auf Margen von rund 6 Prozent hindeute. Zwar habe sich das Management zuversichtlich gezeigt, dass die Risiken, die Zahlen betreffend, nun ausgeräumt seien, doch nach mehrfachen Prognosesenkungen müsse erst wieder Glaubwürdigkeit aufgebaut werden. Den nächsten Impulsgeber sieht sie im Kapitalmarkttag des Sportartikelherstellers im November./rob/ck/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 03:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 03:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 30,37EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Aneesha Sherman
Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 68
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Aneesha Sherman
Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 68
Währung: USD
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