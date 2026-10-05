RBC stuft Hermes auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Analyst Piral Dadhania nahm in einer am Montag vorliegenden Studie geringfügige Änderungen an seinem Bewertungsmodell für die Luxusaktie vor. So habe er für das Geschäftsjahr 2026 seine Umsatzschätzung ohne Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe leicht reduziert. Grund seien leicht gesunkene Umsatzerwartungen an das dritte und vierte Quartal. Für das Geschäftsjahr 2027 reduzierte er ebenfalls minimal seine Prognosen für Umsatz und Ergebnis./rob/ck/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 17:48 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 1.288EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.





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