🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    POLITIK

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kiesewetter will Thema Ukraine-Hilfe wieder mehr im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • Kiesewetter fordert mehr Ukraine-Unterstützung
    • CDU soll öffentlich klarer zur Ukraine stehen
    • Ein Zerfall der Ukraine gefährdet Europas Frieden
    POLITIK - Kiesewetter will Thema Ukraine-Hilfe wieder mehr im Fokus
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Wahlschlappen seiner Partei fordert der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter eine stärkere Unterstützung der Ukraine - und öffentlich ein deutlicheres Eintreten für diese Position. Auf die Frage, ob sich die Ukraine-Politik der CDU ändern müsse, weil diese bei den Landtagswahlen ein Stück weit abgewählt worden sei, sagte Kiesewetter im Deutschlandfunk: "Nein, die Politik muss sich nicht ändern, sondern wir müssen uns klarer an die Seite der Ukraine stellen." Es sei die Strategie gewesen, das Thema Ukraine im Wahlkampf geradezu zu vermeiden. "Und das hat natürlich anderen Raum gegeben." Es brauche nun einen Paradigmenwechsel.

    Die Bevölkerung müsse wissen: "Unser Frieden in Freiheit ist nicht selbstverständlich und er kostet auch was. Aber es kostet viel mehr, wenn die Ukraine zerfällt, Millionen Menschen fliehen oder aber dann als Nächstes an Moldau und den baltischen Staaten geknabbert wird." Kieswetter lobte Kanzler Friedrich Merz für eine eindeutige Positionierung für die Ukraine-Unterstützung auf seiner Kiew-Reise.

    "Merz kann zum Churchill werden"

    Die Amerikaner könne man nicht überzeugen, Europa konventionell zu verteidigen, so der CDU-Politiker. "Und hier kann Merz zum Churchill werden und seine Amtszeit bis 2029 dazu verwenden, Europa zu einigen in diesem Krieg, den Russland gegen uns führt."

    Angesprochen auf die Milliardenausgaben für die Ukraine einerseits und den deutschen Sparkurs im Sozialbereich andererseits entgegnete Kiesewetter: "Es wird erheblich teurer, wenn die Ukraine zerfällt oder in einen Diktatfrieden einwilligen muss. Wir dürfen hier nicht Butter und Waffen gegeneinander austauschen." Die gute Sozialpolitik in Deutschland könne man sich nur leisten, weil es Frieden und Freiheit gebe. "Das steht alles auf dem Spiel, wenn dieser Krieg sich ausweitet. Und deshalb ist gute Sozialpolitik auch immer verbunden mit einer guten Sicherheitspolitik."/thn/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    POLITIK Kiesewetter will Thema Ukraine-Hilfe wieder mehr im Fokus Nach den jüngsten Wahlschlappen seiner Partei fordert der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter eine stärkere Unterstützung der Ukraine - und öffentlich ein deutlicheres Eintreten für diese Position. Auf die Frage, ob sich die Ukraine-Politik der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     