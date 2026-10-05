JPMORGAN stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schneider Electric mit Blick auf die geplante Übernahme von PTC auf "Overweight" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Üblicherweise begeistere ein solch großer Zukauf europäische Investoren nicht, auch wenn der Technologiekonzern mit seinen Deals in der Vergangenheit strategisch überzeugt habe, schrieb Phil Buller in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. PTC sei aber ein Qualitätsunternehmen, und die Aktivitäten beider Unternehmen ergänzten sich eher, als sich zu überlappen./rob/gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 06:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 06:28 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 06:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 06:28 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,27 % und einem Kurs von 287,4EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Phil Buller
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 345
Kursziel alt: 345
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Phil Buller
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 345
Kursziel alt: 345
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