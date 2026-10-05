RBC stuft DWS auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Aktie der DWS Group vor den am 28. Oktober erwarteten Quartalszahlen von 68 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Mittelzuflüsse im dritten Jahresviertel dürften sich weitgehend auf dem Niveau des zweiten Quartals bewegt haben, schrieb Jude Neanor am Montag. Zugleich aber dürfte sich die Tendenz leicht wegbewegt haben von aktiv verwalteten Produkten. Er habe moderate Veränderungen am Bewertungsmodell vorgenommen./rob/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 17:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 17:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 68,35EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Jude Neanor
Analysiertes Unternehmen: DWS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 73
Kursziel alt: 68
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jude Neanor
Analysiertes Unternehmen: DWS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 73
Kursziel alt: 68
Währung: EUR
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