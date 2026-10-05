Euro fällt auf 17-Monats-Tief – das belastet die Währung

Im asiatischen Handel verlor der Euro am Montag zeitweise 0,8 Prozent und fiel auf 1,1161 US-Dollar. Damit erreichte der Euro den niedrigsten Stand seit Mai 2025.

Der Euro startet mit deutlichen Verlusten in die Woche. Wachsende politische Unsicherheit und Sorgen über die Staatsfinanzen in mehreren europäischen Ländern veranlassen Investoren, sich aus der Währung zurückzuziehen.

Frankreich wird zum Belastungsfaktor

Im Mittelpunkt der Sorgen steht Frankreich. Die politische Unsicherheit nimmt vor der Präsidentschaftswahl 2027 zu, während gleichzeitig Zweifel wachsen, ob Paris seine angespannte Haushaltslage unter Kontrolle bekommt.

Die Nervosität zeigt sich bereits deutlich am Anleihemarkt. Der Renditeaufschlag französischer Staatsanleihen gegenüber vergleichbaren deutschen Bundesanleihen erreichte am Freitag den höchsten Stand seit 2011.

Zusätzliche Unsicherheit bringt die politische Lage vor der Wahl. Oppositionsparteien zeigen bislang wenig Bereitschaft, Kompromisse mit dem scheidenden Lager von Präsident Emmanuel Macron einzugehen. Eine jüngste Umfrage sieht Marine Le Pen und Jean-Luc Mélenchon als mögliche Kandidaten für die Stichwahl.

Auch Spanien sorgt für Nervosität

Die Sorgen beschränken sich jedoch nicht auf Frankreich. Berichte, wonach sich Regierungsvertreter in Spanien auf mögliche vorgezogene Neuwahlen vorbereiten, verstärken die politische Unsicherheit innerhalb der Eurozone.

Investoren blicken daher zunehmend auf die Finanzlage hoch verschuldeter Euro-Staaten. Neue politische Spannungen könnten notwendige Haushaltsreformen erschweren und die Risikoaufschläge weiter steigen lassen.

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JPMorgan sieht weiteres Abwärtsrisiko

Strategen von JPMorgan warnen, dass der Euro die Verschlechterung am französischen Anleihemarkt bislang noch nicht vollständig widerspiegele. Damit könnte der Druck weiter anhalten.

Besonders gegenüber dem Schweizer Franken und dem japanischen Yen sehen die Experten weiteres Abwärtspotenzial. Gegenüber dem Franken fiel der Euro am Montag bereits den dritten Handelstag in Folge.

Dollar-Stärke belastet zusätzlich

Gegenwind für den Euro kommt auch vom starken US-Dollar. An den Märkten wird mit drei weiteren Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve bis Juli gerechnet, um die Inflation einzudämmen. Der US-Dollar-Index (DXY) legt am Montag um 0,47 Prozent auf 102,37 Punkte zu und erreicht damit den höchsten Stand seit April 2025.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 1,120USD auf Forex (05. Oktober 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.





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