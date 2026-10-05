GOLDMAN SACHS stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Carl Zeiss Meditec von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 23 Euro gesenkt. Analyst Richard Felton begründete seinen Schritt in einer am Montag vorliegenden Studie in erster Linie mit dem Auseinanderklaffen der aktuellen Bewertung der Aktie im Vergleich zu seiner Prognose für die Umsatzentwicklung. Auch wenn die Aktie im bisherigen Jahresverlauf bereits etwas mehr als 20 Prozent eingebüßt habe, gehe er noch nicht davon aus, dass die Ergebnisentwicklung einen Boden gefunden habe. Die sich verschlechternde Umsatzentwicklung spiegele sich bislang nicht in der Bewertung des Medizintechnikunternehmens wider./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 05:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,98 % und einem Kurs von 29,90EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Richard Felton

Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 23

Kursziel alt: 27

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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