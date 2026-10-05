Das Sovereign Wealth Fund Institute kündigt den ersten I20-Gipfel parallel zum G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs an und strebt einen Kapitaleinsatz in Höhe von 5 Billionen US-Dollar in den USA an

NEU-DELHI, 5. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Das Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI) hat offiziell die „G20 Investment Week" und den ersten „I20 Summit" angekündigt, die vom 11. bis 15. Dezember 2026 in Miami stattfinden werden. Diese Veranstaltung, die parallel zum offiziellen G20-Gipfel im Trump National Doral stattfindet und ausschließlich auf Einladung zugänglich ist, hat zum Ziel, langfristiges institutionelles Kapital in Höhe von 5 Billionen US-Dollar in die Vereinigten Staaten zu lenken.

Das fünftägige Programm beginnt am 11. Dezember mit einem Begrüßungsdinner, gefolgt von speziellen Investorentagen, und endet am 15. Dezember mit dem „Global Leaders Day" und der Verleihung der „GOOD Fellows Awards". An drei zentralen Tagen wird die SWFI parallele Branchensitzungen veranstalten, bei denen Staatsfonds, Pensionsfonds, Stiftungsfonds, Reserveverwalter von Zentralbanken und staatliche Vertreter direkt miteinander in Kontakt treten können. Amerikanische Gouverneure und Wirtschaftsförderungsbehörden werden baureife Projekte aus zwölf wichtigen Wachstumsbranchen vorstellen, darunter Energie und LNG, SI- und Rechenzentrumsinfrastruktur, kritische Mineralien, fortschrittliche Fertigung, Immobilien, private Kredite und digitale Vermögenswerte.

Die auf der iBRICS 2026 in Neu-Delhi angekündigte Initiative bindet Kapitalgeber aus dem Globalen Süden sowie aus verbündeten Volkswirtschaften ein, darunter G20-Mitglieder, die Europäische Union, die Afrikanische Union und eingeladene Gastländer wie Katar, Singapur, die Vereinigten Arabischen Emirate, Norwegen und Finnland.

Lakshmi Narayanan Ramanujam, Vorsitzender der SWFI, sagte: „Die G20 gibt die Richtung für die Weltwirtschaft vor. Der I20 ist der Ort, an dem sich entscheidet, ob das Kapital nachzieht. Wir haben dieses Projekt auf der iBRICS 2026 in Neu-Delhi vorgestellt, weil Kapital keinem Block angehört. Es geht um Größe, Rechtsstaatlichkeit und Renditen – und kein Markt bietet mehr von all diesen drei Faktoren als die Vereinigten Staaten."

Chip Rogers, Berater und Sprecher von (SWFI), sagte: „In den US-Bundesstaaten gibt es Projekte, die genehmigt und bereit für die Kapitalbeschaffung sind. Was sie jedoch selten bekommen, ist eine Woche in derselben Stadt wie die Fonds, die sie finanzieren könnten. Miami gibt ihnen diese Woche."

Über den I20-Gipfel

Der I20-Gipfel ist eine von der SWFI eigenständig organisierte Zusammenkunft von Langzeitinvestoren anlässlich des G20-Gastgeberjahres der Vereinigten Staaten. https://i20summit.com/

Über das Sovereign Wealth Fund Institute

Die 2008 gegründete SWFI mit Hauptsitz in Dallas, Texas, hat Staatsfonds, Pensionsfonds und Family Offices aus 60 Städten in 20 Ländern zusammengebracht, unter anderem im Unterhaus, in der Guildhall und im Mansion House. www.swfinstitute.org

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