GOLDMAN SACHS stuft LVMH auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat LVMH mit "Buy" und einem Kursziel von 500 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Analysten der US-Investmentbank trauen Europas Luxusgüterunternehmen laut einer Brancheneinschätzung vom Sonntag die Rückkehr auf den Wachstumspfad zu. Nach der Normalisierung der drei Post-Corona-Jahre erwarten sie 2027 die Trendwende mit einem organischen Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich. Bei LVMH setzen die Experten auf eine Erholung im Lederwarengeschäft./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 20:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 379,2EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 500

Kursziel alt: 500

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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