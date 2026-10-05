GOLDMAN SACHS stuft LVMH auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat LVMH mit "Buy" und einem Kursziel von 500 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Analysten der US-Investmentbank trauen Europas Luxusgüterunternehmen laut einer Brancheneinschätzung vom Sonntag die Rückkehr auf den Wachstumspfad zu. Nach der Normalisierung der drei Post-Corona-Jahre erwarten sie 2027 die Trendwende mit einem organischen Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich. Bei LVMH setzen die Experten auf eine Erholung im Lederwarengeschäft./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 20:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 20:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 379,2EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 500
Kursziel alt: 500
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 500
Kursziel alt: 500
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