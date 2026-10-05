Viertes Klopp-Spiel erstmals unter zehn Millionen Zuschauer
- Klopps DFB-Spiele bleiben meist Quoten-Garanten
- 9,736 Millionen sahen das 0:0 gegen Griechenland
- RTL erreichte 40,2 Prozent Marktanteil und Platz eins
BERLIN (dpa-AFX) - Die Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit Jürgen Klopp sind Quoten-Garanten, doch die vierte Partie des neuen Coaches blieb erstmals unter der Zehn-Millionen-Marke. Das 0:0 gegen Griechenland sahen im Durchschnitt 9,736 Millionen Menschen bei RTL .
Die Nullnummer in Thessaloniki kam nach Angaben des Senders auf einen Marktanteil von 40,2 Prozent und war am Sonntagabend klar die Nummer eins in der Publikumsgunst. Die Zahlen der Fußball-Übertragung lagen deutlich über dem "Tatort" in der ARD mit durchschnittlich 5,318 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 20,7 Prozent.
Die drei vorherigen Spiele der DFB-Auswahl in der Nations League bei RTL, ARD und ZDF hatten jeweils mehr als zehn Millionen Menschen vor den Bildschirm gelockt./mrs/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie
Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 28,70 auf Tradegate (05. Oktober 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.
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RTL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 14,490 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +1,40 %/+29,37 % bedeutet.
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Das H1 2026 net income ist nur 45 M€, EPS 0.30€/share. Da sind Sondereffekte von insgesamt -135 M€ enthalten. Selbst wenn es in H2 2026 keine Sondereffekte geben sollte, sehe ich nicht wie der net income forecast consensus bei marketscreener (Quelle: S&P Global Market Intelligence, Durchschnitt von 7 Analysten) von 319.5 M€ erreicht werden soll. Der dividend consensus von 2.40€ (gerundet) wird damit wohl auch challenging, gelinde gesagt. Es gab in 2025 zwar eine gewisse Saisonalitaet des Umsatzes (H1 2025 46%, H2 2025 54%), aber dadurch wuerde der H2 2026 Gewinn nicht durch die Decke gehen.
Die 15% Quellensteuer aus Luxemburg wird zu 100% angerechnet.....bisheriger Rechtsstand in Deutschland...bei Aktie RTL
Hallo Roberto24,