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    Aktien Asien

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    Überwiegend im Plus - US-Jobdaten dämpfen Zinssorgen

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiens Börsen legten nach US-Daten mehrheitlich zu
    • Techwerte profitierten von nachlassenden Zinssorgen
    • Nikkei gewann 2,4 Prozent, Hongkong blieb stabil
    Aktien Asien - Überwiegend im Plus - US-Jobdaten dämpfen Zinssorgen
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die meisten Börsen in Asien haben am Montag zugelegt. Nach schwachen Arbeitsmarktdaten aus den USA machte sich mit Blick auf Zins- und Inflationssorgen Erleichterung breit. Vor allem die besonders konjunktursensible Technologiebranche profitierte in den USA und nun auch auf dem asiatischen Kontinent. Auf dem chinesischen Festland indes blieben die Börsen wegen der "Goldenen Woche" weiterhin geschlossen. An diesem Tag blieben außerdem feiertagsbedingt die Handelsräume in Südkorea zu.

    Asiens Aktien profitierten von der Erholung an der Wall Street und einem neuen Rekordhoch an der Nasdaq. Grund sei, dass die Wetten auf Zinserhöhungen nachlassen, sagte Marktexperte Stephen Innes. "Schwächere US-Konjunkturdaten haben die Sorge vor einer unmittelbar bevorstehenden Straffung der Geldpolitik durch die Fed etwas gemildert." Allerdings dürften die hohen Ölpreise weiter im Blick bleiben und die Stimmung auch rasch wieder ins Kippen bringen.

    Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 2,4 Prozent höher auf 69.947 Punkte.

    Während auf dem chinesischen Festland seit Donnerstag nicht gehandelt wurde, zeigte sich in der Sonderverwaltungszone Hongkong der Hang-Seng-Index mit plus 0,1 Prozent auf 23.985 Punkte stabil. Der australische S&P ASX 200 legte ebenfalls um 0,1 Prozent zu und stieg damit auf 8.686 Punkte./ck/stk






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