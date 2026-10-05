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    Argo hält Präsentation auf der 153. Investmentkonferenz der National Investment Banking Association (NIBA) in Fort Lauderdale

    Argo hält Präsentation auf der 153. Investmentkonferenz der National Investment Banking Association (NIBA) in Fort Lauderdale
    Foto: adobe.stock.com

    Vancouver, British Columbia / 5. Oktober 2026 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO) (OTCQB: ARLSF) (FWB: 94Y) („Argo“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Vikas Berry, Chief Executive Officer von Argo, auf der 153. Investmentkonferenz der National Investment Banking Association (NIBA), die vom 6. bis 7. Oktober 2026 in Fort Lauderdale (Florida) stattfindet, eine Präsentation halten wird.

     

    Dr. Berry wird den Konferenzteilnehmern Argo und seine STREAM-Graphen-Produktionstechnologie vorstellen und die Strategie des Unternehmens erläutern, eine vertikal integrierte Graphenraffinerie aufzubauen, deren Schwerpunkt auf der skalierbaren Produktion und Vermarktung in verschiedenen Industriemärkten liegt.

     

    STREAM wurde von Dr. Berry und Grapherry, Inc. entwickelt und ist im Rahmen einer Vereinbarung exklusiv an Argo lizenziert. Diese Vereinbarung bietet dem Unternehmen einen vertraglich festgelegten Weg zum vollständigen Eigentum an der Technologie und den damit verbundenen geistigen Eigentumsrechten. STREAM bildet nun die technologische Grundlage für die Kommerzialisierungsstrategie von Argo im Bereich Graphen.

     

    Nach einer erfolgreichen Produktion im Pilotmaßstab treibt Argo die Entwicklung von STREAM in Richtung einer Fertigung im kommerziellen Maßstab voran. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, eine vertikal integrierte Graphenraffinerie zu errichten, die in der Lage ist, Graphen- und Graphenoxid-Materialien herzustellen und marktspezifische Produkte für Anwendungen in den Bereichen Bauwesen, Energiespeicherung, Verbundwerkstoffe und anderen Industriemärkten zu entwickeln.

     

    Die Verhandlungen zur Sicherung einer Produktionsanlage für die kommerzielle Fertigung schreiten voran, wobei das Unternehmen im Rahmen seiner nächsten Entwicklungsphase eine anfängliche Graphen-Produktionskapazität von etwa 10 Tonnen pro Quartal anstrebt. Das Unternehmen wird zu gegebener Zeit weitere Informationen bezüglich der Anlage und des kommerziellen Ausbaus bereitstellen.

     

    Die NIBA-Investmentkonferenz

     

    Die NIBA-Investmentkonferenz bringt aufstrebende Wachstumsunternehmen mit mehr als 300 Fachleuten aus den Bereichen Investment und Kapitalmärkte zusammen, darunter Investmentbanker, Broker-Dealer, Family Offices, institutionelle Anleger, Fondsmanager sowie Private-Equity- und Venture-Capital-Gruppen.

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