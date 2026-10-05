Sienna Resources Inc. beginnt mit den Arbeiten auf dem 31.718 Acre großen, aussichtsreichen Gold-, Silber- und Kupferprojekt Stonesthrow in Saskatchewan

Eine solide Aktienstruktur mit etwas mehr als 40 Millionen im Umlauf befindlichen Aktien sowie eine starke Liquiditätslage ermöglichen die Durchführung mehrerer geplanter Arbeitsprogramme und Marketinginitiativen in der zweiten Hälfte des Jahres 2026.

Es handelt sich um das erste Bohrprogramm von Sienna auf dem Projekt und um das erste Bohrprogramm des Unternehmens im Jahr 2026.

Die Bohrungen auf dem Goldprojekt Esmeralda County, das im Trend Walker Lane liegt – einem der ergiebigsten Goldproduktionskorridore Nordamerikas – sind im Gange.

Vancouver, BC / 5. Oktober 2026 / IRW-Press / Sienna Resources Inc. (SIEN-TSX.V, SNNAF-OTCID, A418KR-WKN) (das „Unternehmen“ oder „Sienna“) freut sich bekannt zu geben, dass das Arbeitsprogramm auf dem 31.718 Acre großen, aussichtsreichen Gold-, Silber- und Kupferprojekt Stonesthrow in Saskatchewan nun begonnen hat. Feldteams wurden zu bestimmten Zielgebieten entsandt, um detailliertere Feldarbeiten an den im Rahmen der kürzlich abgeschlossenen Flugvermessung identifizierten vorrangigsten Zielgebieten durchzuführen.

Jason Gigliotti, President von Sienna Resources Inc., erklärte: „Wir sind derzeit bei unseren Projekten weiterhin sehr aktiv. Wenn man dieses Feldprogramm, das sich auf die Ziele mit höchster Priorität konzentriert, mit dem laufenden Goldbohrprogramm kombiniert, das wir im Rahmen unseres Goldprojekts im Esmeralda County innerhalb des Walker-Lane-Trends in Nevada durchführen, wird deutlich, dass dies eine Phase mit hohem Potenzial für bedeutende Nachrichtenimpulse ist. Der Trend Walker Lane weist eine nachgewiesene Erfolgsbilanz hinsichtlich bedeutender Goldlagerstätten auf, und dies ist unsere erste Gelegenheit, das Projekt mittels Bohrungen zu überprüfen. Wir sind davon überzeugt, dass jeder Bohrerfolg angesichts unserer kompakten Aktienstruktur und unserer robusten Liquiditätslage das Potenzial hat, sich überdurchschnittlich stark auf das Unternehmen auszuwirken. Durch die gleichzeitige Durchführung mehrerer Arbeitsprogramme ergeben sich für Sienna zahlreiche Chancen auf kurzfristige Erfolge. Es sind wirklich spannende Zeiten für die Aktionäre von Sienna.“

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