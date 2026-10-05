GOLDMAN SACHS stuft Hermes auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Hermes mit "Sell" und einem Kursziel von 1350 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Analysten der US-Investmentbank trauen Europas Luxusgüterunternehmen laut einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung die Rückkehr auf den Wachstumspfad zu. Nach der Normalisierung der drei Post-Corona-Jahre erwarten sie 2027 die Trendwende mit einem organischen Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich. Bei Hermes diagnostizieren die Experten indes eine nachteilige Entwicklung im Wachstums-Algorithmus./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 20:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,71 % und einem Kurs von 1.274EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 09:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 1350

Kursziel alt: 1350

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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