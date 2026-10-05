BERENBERG stuft MLP AG auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MLP nach einer höheren Unternehmensprognose für den operativen Gewinn (Ebit) 2026 von 13 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dieses Ziel sei noch immer zurückhaltend, schrieb Marius Fuhrberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Nicht zuletzt dank höherer erfolgsabhängiger Gebühren dürfte der Finanzdienstleister auch die höheren Zielvorgaben noch übertreffen. Positive Effekte dürfte auch die anstehende Rentenreform zeitigen./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 15:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 15:45 / GMT
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Die MLP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 10,28EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 09:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Marius Fuhrberg
Analysiertes Unternehmen: MLP AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 15
Kursziel alt: 13
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marius Fuhrberg
Analysiertes Unternehmen: MLP AG
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