Sánchez kündigt Neuwahlen in Spanien an
Für Sie zusammengefasst
- Sánchez setzt Neuwahlen für den 29. November an
- Minderheitsregierung verliert Abstimmung im Parlament
- Niederlage betrifft Dekrete zur Wohnungsmarktkrise
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
MADRID (dpa-AFX) - Spaniens linker Regierungschef Pedro Sánchez hat bei einer Ansprache im Fernsehen Neuwahlen für den 29. November angekündigt. Damit zog er die Konsequenzen aus der Niederlage seiner Minderheitsregierung bei der Abstimmung am Freitag im Parlament über zwei Dekrete zur Bekämpfung der Krise auf dem Wohnungsmarkt./ro/DP/mis
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