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    Jetzt wird abgerechnet

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    Deutsche Telekom will 2,5 Milliarden sparen – und den KI-Umsatz verdreifachen

    Die Deutsche Telekom will KI endlich in harte Ergebnisse übersetzen: weniger Kosten, mehr Umsatz, schnellere Prozesse. Jetzt zeigt sich, ob aus dem Hype tatsächlich ein Milliardenhebel wird.

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    Jetzt wird abgerechnet - Deutsche Telekom will 2,5 Milliarden sparen – und den KI-Umsatz verdreifachen
    Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres

    Die Deutsche Telekom will Künstliche Intelligenz bis 2030 zu einem Milliardenhebel für Kosten und Wachstum machen. Durch KI und Automatisierung sollen die indirekten Kosten gegenüber 2023 um rund 2,5 Milliarden Euro sinken. Gleichzeitig will der Konzern den KI-bezogenen Umsatz mit Unternehmenskunden außerhalb der USA von rund 250 Millionen Euro im Jahr 2026 auf etwa 800 Millionen Euro bis 2030 mehr als verdreifachen. Die Prognose für 2026 sowie die mittelfristigen Ziele bestätigte der DAX-Konzern.

    Schon 2027 sollen KI und Automatisierung außerhalb der USA rund 1,1 Milliarden Euro Bruttoeinsparungen gegenüber 2023 bringen. Einen Teil dieses zusätzlichen Spielraums will die Telekom in die digitale Infrastruktur und den Glasfaserausbau in Deutschland investieren. Wichtig für Anleger: Die genannten Einsparungen berücksichtigen die Kosten für den Einsatz der KI selbst nicht.

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    "KI verändert die Telekom von Grund auf. Sie macht unsere Netze noch besser und intelligenter, unseren Service persönlicher und eröffnet neue Geschäftsmodelle, vom KI-Assistenten im Telefonat bis zur souveränen Infrastruktur für Europas Industrie", sagte Vorstandschef Tim Höttges. Besonders große Chancen sieht der Konzern in sogenannter souveräner KI, bei der Unternehmen und Behörden sensible Daten und Systeme unter europäischer Kontrolle betreiben können. Eine Grundlage dafür ist die Industrial AI Cloud in München.

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    Wie stark KI bereits ins operative Geschäft eingreift, zeigen die Kundendienstzahlen. Der Chatbot "Frag Magenta" übernahm im ersten Halbjahr 2026 rund 2,6 Millionen Anrufe. In den USA sank die Zahl der Anrufe beim Kundenservice um 55 Prozent, KI-Agenten bearbeiten dort inzwischen 40 Prozent der Kundenkontakte. Auch im Mobilfunknetz soll KI Belastungsspitzen früher erkennen. Beim "RAN Guardian Agent" sank die Bearbeitungszeit entsprechender Ereignisse von mehreren Stunden auf rund eine Minute.

    Neue KI-Dienste sollen zugleich zusätzliche Umsätze bringen. Der Magenta AI Assistant kann Mobilfunkgespräche live übersetzen, Fragen beantworten und Inhalte zusammenfassen. Die Telekom sieht darin Potenzial für Zusatzdienste und neue Tarife. Im Mittelstand arbeitet der Konzern an einer Plattform, die wiederkehrende Aufgaben etwa in Service und Logistik automatisiert.

    An der Börse löste der Investorentag zunächst keine größere Bewegung aus. Die Telekom-Aktie zeigte sich vorbörslich auf Tradegate kaum verändert. Für Anleger bleibt damit vor allem die Frage, wie schnell aus den angekündigten Milliarden-Einsparungen und neuen KI-Umsätzen tatsächlich messbare Ergebnisbeiträge werden.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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