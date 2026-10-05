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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg hebt Evonik auf 'Hold' - Ziel erhöht auf 20 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg stuft Evonik von Sell auf Hold hoch
    • Berenberg hebt das Kursziel von 15,50 auf 20 Euro
    • BASF-Übernahmeinteresse dürfte Evonik-Aktie stützen
    ANALYSE-FLASH - Berenberg hebt Evonik auf 'Hold' - Ziel erhöht auf 20 Euro
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Evonik von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 15,50 auf 20 Euro angehoben. Analyst Sebastian Bray begründete den Schritt in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem Übernahmeinteresse seitens des Chemieriesen BASF. Die Diskussionen über einen solchen Deal in den kommenden Monaten zögen gewissermaßen einen Boden ein für den Aktienkurs von Evonik, selbst für den Fall sinkender Preise für Menthionin-Produkte./rob/bek/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

    Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 20,76 auf Tradegate (05. Oktober 2026, 09:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,200EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -32,76 %/+5,67 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 20 Euro



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    Community Beiträge zu Evonik Industries - EVNK01 - DE000EVNK013

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Evonik Industries. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Übernahmefantasie durch BASF: Das kolportierte, abgelehnte Angebot von rund 22,15 Euro je Aktie gilt vielen als zu niedrig. Erwartet werden eine Nachbesserung und Kursanstiege Richtung 22 Euro bzw. ein Deal bei 24–25 Euro. Zentral ist die Zustimmung der RAG-Stiftung; diskutiert werden auch Cash- und BASF-Aktien als Gegenleistung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Evonik Industries eingestellt.

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    dpa-AFX
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