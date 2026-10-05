ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Evonik auf 'Hold' - Ziel erhöht auf 20 Euro
- Berenberg stuft Evonik von Sell auf Hold hoch
- Berenberg hebt das Kursziel von 15,50 auf 20 Euro
- BASF-Übernahmeinteresse dürfte Evonik-Aktie stützen
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Evonik von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 15,50 auf 20 Euro angehoben. Analyst Sebastian Bray begründete den Schritt in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem Übernahmeinteresse seitens des Chemieriesen BASF. Die Diskussionen über einen solchen Deal in den kommenden Monaten zögen gewissermaßen einen Boden ein für den Aktienkurs von Evonik, selbst für den Fall sinkender Preise für Menthionin-Produkte./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 20,76 auf Tradegate (05. Oktober 2026, 09:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,200EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -32,76 %/+5,67 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 20 Euro
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Community Beiträge zu Evonik Industries - EVNK01 - DE000EVNK013
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Bin nun auch dabei..... Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
Bei einer möglichen Übernahme von Evonik durch BASF geht es nicht nur um den Wert des Unternehmens, sondern auch um die RAG-Stiftung und die Finanzierung der Ewigkeitskosten des Bergbaus.
Das Stiftungsvermögen ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen ("Das Vermögen der Stiftung lag im April 2026 bei 16,5 Milliarden Euro. Allerdings ist dieses Vermögen seit 2019 um knapp fünf Milliarden Euro gesunken" ; einfach mal zum Vergleich: MSCI World Ende 2019: ca. 2.358 Punkte; Ende April 2026: ca. 4.661 Punkte --> Anstieg von ungefähr +98 %). Hierbei sind wohl auch der Kursrückgang der Evonikaktie aber auch der von weiteren Beteiligungen (Immobilien, Benko Insolvenz) verantwortlich. Der Bundesrechnungshof kritisiert insbesondere die Entwicklung der Kapitalanlagen und sieht Risiken für die langfristige Finanzierung der Ewigkeitslasten.
Interessant ist auch eine personelle "Besonderheit": Der Vorsitzende der RAG-Stiftung, Bernd Tönjes, ist zugleich Aufsichtsratsvorsitzender von Evonik. Seine Vergütung bei Evonik ist im Geschäftsbericht öffentlich ausgewiesen.
Hoffentlich kommt ein 2. Übernahmeangebot, das hoch genug ausfällt, damit die RAG-Stiftung das Angebot annehmen kann und damit (zumindest einen Teil) ihre langfristigen Verpflichtungen dauerhaft erfüllen und den Rückgang des Stiftungsvermögens ausgleichen kann – und die Allgemeinheit am Ende nicht auf einem Teil der Ewigkeitskosten des Bergbaus sitzen bleibt.