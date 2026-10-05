Berenberg hebt Evonik auf 'Hold' - Ziel erhöht auf 20 Euro

Bei einer möglichen Übernahme von Evonik durch BASF geht es nicht nur um den Wert des Unternehmens, sondern auch um die RAG-Stiftung und die Finanzierung der Ewigkeitskosten des Bergbaus.

Das Stiftungsvermögen ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen ("Das Vermögen der Stiftung lag im April 2026 bei 16,5 Milliarden Euro. Allerdings ist dieses Vermögen seit 2019 um knapp fünf Milliarden Euro gesunken" ; einfach mal zum Vergleich: MSCI World Ende 2019: ca. 2.358 Punkte; Ende April 2026: ca. 4.661 Punkte --> Anstieg von ungefähr +98 %). Hierbei sind wohl auch der Kursrückgang der Evonikaktie aber auch der von weiteren Beteiligungen (Immobilien, Benko Insolvenz) verantwortlich. Der Bundesrechnungshof kritisiert insbesondere die Entwicklung der Kapitalanlagen und sieht Risiken für die langfristige Finanzierung der Ewigkeitslasten.

Interessant ist auch eine personelle "Besonderheit": Der Vorsitzende der RAG-Stiftung, Bernd Tönjes, ist zugleich Aufsichtsratsvorsitzender von Evonik. Seine Vergütung bei Evonik ist im Geschäftsbericht öffentlich ausgewiesen.

Hoffentlich kommt ein 2. Übernahmeangebot, das hoch genug ausfällt, damit die RAG-Stiftung das Angebot annehmen kann und damit (zumindest einen Teil) ihre langfristigen Verpflichtungen dauerhaft erfüllen und den Rückgang des Stiftungsvermögens ausgleichen kann – und die Allgemeinheit am Ende nicht auf einem Teil der Ewigkeitskosten des Bergbaus sitzen bleibt.





https://www.zeit.de/2026/20/rag-stiftung-bundesrechnungshof-anlagestrategie-ewigkeitslasten (hier steht alles drin, ist aber kostenpflichtig)

https://www.wa.de/hamm/herringen-ort370529/einspringen-rag-stiftung-verliert-fuenf-milliarden-euro-steuerzahler-sollen-94354159.html