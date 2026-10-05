🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchneider Electric AktievorwärtsNachrichten zu Schneider Electric

    Besonders beachtet!

    293 Aufrufe 293 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schneider Electric Aktie verliert deutlich an Wert - 05.10.2026

    Am 05.10.2026 ist die Schneider Electric Aktie, bisher, um -7,68 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Schneider Electric Aktie.

    Besonders beachtet! - Schneider Electric Aktie verliert deutlich an Wert - 05.10.2026
    Foto: Schneider Electric GmbH

    Schneider Electric ist ein globaler Spezialist für Energiemanagement und Automatisierung. Hauptprodukte: Schaltanlagen, Gebäudetechnik, Industrie- und Prozessautomatisierung, Software/IoT-Lösungen (EcoStruxure). Starke Position in Energieeffizienz und Digitalisierung von Stromnetzen. Wichtige Konkurrenten: Siemens, ABB, Eaton, Rockwell. USP: breite End-to-End-Lösungen, starke Software- und Nachhaltigkeitsfokussierung.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Schneider Electric Aktie am 05.10.2026

    Mit einer Performance von -7,68 % musste die Schneider Electric Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem Plus von +3,25 % am Vortag kommt es heute bei Schneider Electric zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -7,68 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Schneider Electric!
    Long
    283,39€
    Basispreis
    2,17
    Ask
    × 13,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    322,99€
    Basispreis
    4,79
    Ask
    × 14,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Schneider Electric in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,06 % bestehen.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,73 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,25 %. Im Jahr 2026 gab es für Schneider Electric bisher ein Plus von +19,75 %.

    Schneider Electric Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,73 %
    1 Monat -3,25 %
    3 Monate +1,06 %
    1 Jahr +12,71 %
    Stand: 05.10.2026, 09:29 Uhr

    Informationen zur Schneider Electric Aktie

    Es gibt 579 Mio. Schneider Electric Aktien. Damit ist das Unternehmen 163,95 Mrd. € wert.

    Mega-Deal in der KI-Branche – Aktie gewinnt fast 40 Prozent!


    Der französische Industriekonzern Schneider Electric übernimmt den Ingenieur-Softwareanbieter PTC aus den USA für 20,1 Milliarden Euro.

    JPMORGAN stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight'


    Die US-Bank JPMorgan hat Schneider Electric mit Blick auf die geplante Übernahme von PTC auf "Overweight" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Üblicherweise begeistere ein solch großer Zukauf europäische Investoren nicht, auch wenn der …

    Schneider Electric stärkt sich mit milliardenschwerem Softwarezukauf PTC


    Der Technologiekonzern Schneider Electric setzt seine Übernahmetour mit dem Kauf des US-Softwareanbieters PTC fort. Dafür blättern die Franzosen 205 US-Dollar je Aktie hin und damit insgesamt 22,6 Milliarden Dollar (20 Mrd Euro), wie der Siemens …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,41 %. Rockwell Automation notiert im Minus, mit -0,22 %. LEGRAND notiert im Minus, mit -1,27 %. Eaton legt um +1,45 % zu Siemens notiert im Minus, mit -0,34 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Schneider Electric Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Schneider Electric Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Schneider Electric Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Schneider Electric

    -8,62 %
    -3,73 %
    -3,25 %
    +1,06 %
    +12,71 %
    +83,20 %
    +100,75 %
    +359,57 %
    +674,52 %
    ISIN:FR0000121972WKN:860180
    Schneider Electric direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Schneider Electric Aktie verliert deutlich an Wert - 05.10.2026 Am 05.10.2026 ist die Schneider Electric Aktie, bisher, um -7,68 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Schneider Electric Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     