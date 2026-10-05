Schneider Electric Aktie verliert deutlich an Wert - 05.10.2026

Mit einer Performance von -7,68 % musste die Schneider Electric Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem Plus von +3,25 % am Vortag kommt es heute bei Schneider Electric zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -7,68 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Schneider Electric ist ein globaler Spezialist für Energiemanagement und Automatisierung. Hauptprodukte: Schaltanlagen, Gebäudetechnik, Industrie- und Prozessautomatisierung, Software/IoT-Lösungen (EcoStruxure). Starke Position in Energieeffizienz und Digitalisierung von Stromnetzen. Wichtige Konkurrenten: Siemens, ABB, Eaton, Rockwell. USP: breite End-to-End-Lösungen, starke Software- und Nachhaltigkeitsfokussierung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Schneider Electric in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,06 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,73 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,25 %. Im Jahr 2026 gab es für Schneider Electric bisher ein Plus von +19,75 %.

Schneider Electric Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,73 % 1 Monat -3,25 % 3 Monate +1,06 % 1 Jahr +12,71 %

Informationen zur Schneider Electric Aktie

Stand: 05.10.2026, 09:29 Uhr

Es gibt 579 Mio. Schneider Electric Aktien. Damit ist das Unternehmen 163,95 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,41 %. Rockwell Automation notiert im Minus, mit -0,22 %. LEGRAND notiert im Minus, mit -1,27 %. Eaton legt um +1,45 % zu Siemens notiert im Minus, mit -0,34 %.

Lohnt sich ein Investment in die Schneider Electric Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Schneider Electric Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Schneider Electric Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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